Giờ cut - off là thời hạn cuối cùng trong ngày để hạch toán lệnh chuyển tiền đi của khách hàng. Các lệnh chuyển tiền MB nhận được trước giờ cut - off sẽ được chuyển đi trong ngày. Các lệnh chuyển tiền MB nhận được sau giờ cut - off sẽ không chuyển đi kịp và được MB chuyển đi vào ngày làm việc tiếp theo.