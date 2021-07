Mới đây, Giải thưởng PR Awards 2021 do Marketing - Interactive Asia đã vinh danh những người làm truyền thông tiếp thị xuất sắc nhất khu vực. FWD Việt Nam vinh dự giành giải Đồng “PR Team of the Year” (Team truyền thông tiếp thị xuất sắc nhất).