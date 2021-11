Việc gia tăng nguồn vốn, tiết giảm chi phí được coi là ưu tiên hàng đầu của DN xuất nhập khẩu hiện nay. Thẩu hiểu điều đó, ngân hàng MSB đã triển khai loạt giải pháp tài chính với nhiều ưu đãi hỗ trợ riêng cho DN.

Theo đó, về vốn vay, khách hàng doanh nghiệp (DN) có quy mô từ siêu nhỏ tới vừa và nhỏ có cơ hội nhận hạn mức tín dụng tới 200 tỷ đồng, trong đó hạn mức vay tối đa đến 100 tỷ đồng được áp dụng cho sản phẩm tài trợ thương mại, 500 triệu đồng với hình thức tín chấp tiếp cận ban đầu, 2 tỷ đồng cho thấu chi DN, tín chấp cho vay tới 5 tỷ đồng, tùy theo quy mô đơn vị cùng nhiều hình thức tín dụng khác.

Dựa trên đơn hàng xuất nhập khẩu của DN, MSB đang áp dụng chính sách hấp dẫn như: tài trợ trước giao hàng tới 90% giá trị hợp đồng hoặc L/C xuất khẩu, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu tới 98% giá trị bộ chứng từ, tài trợ hợp đồng đầu ra đến 80% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, đối với phương thức thanh toán L/C trả chậm - UPAS LC, người thụ hưởng có thể nhận tiền thanh toán ngay mà không cần chờ đợi, đồng thời khách hàng được trả chậm trong thời gian lên tới 1 năm và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngoại tệ giá rẻ từ nhiều ngân hàng tài trợ.

Nếu DN có tài sản đảm bảo, MSB sẽ tài trợ thêm đến 250% giá trị định giá của tài sản này.

Bên cạnh nguồn vốn, tiết kiệm chi phí cũng là vấn đề được DN xuất nhập khẩu quan tâm. Chia sẻ áp lực cùng khách hàng, MSB hỗ trợ cho vay với lãi suất cạnh tranh, chỉ từ 2,5% với khoản vay USD và từ 5,5% với khoản vay VND. Mức lãi suất này có thể được điều chỉnh để cạnh tranh hơn nữa.

Khi lựa chọn hợp tác cùng MSB, nhóm DN này còn được trải nghiệm chuỗi ưu đãi miễn giảm phí như: miễn 100% phí quản lý tài khoản, giao dịch Internet Banking/Mobile Banking, nộp thuế điện tử 24/7; giảm đến 30% phí tài trợ thương mại; giảm 40% phí giao dịch tiền mặt, chuyển tiền trong nước, dịch vụ ngân quỹ, thu chi hộ; giảm 30% phí chuyển tiền quốc tế.

Về thủ tục giấy tờ, MSB cam kết tư vấn, hỗ trợ khách hàng xử lý chứng từ nhanh chóng thông qua đội ngũ chuyên gia về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, MSB còn đồng hành cùng khách hàng khi đưa ra những dự báo mang tính xu hướng nhằm giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá từ thời điểm chốt đơn đến khi thanh toán hợp đồng. Đây được coi là cơ sở để DN cân nhắc, đánh giá thêm và lựa chọn giải pháp, hướng đi phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Đại diện MSB cho biết, MSB đã trở thành đối tác chính của Alibaba trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ như tài khoản, thẻ, ngân hàng trực tuyến, sản phẩm bảo hiểm - đầu tư, dịch vụ ngân hàng ưu tiên…cho các khách hàng thuộc phân khúc DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Khách hàng tham gia chương trình này sẽ nhận mức hoàn tiền 10% giá trị giao dịch, tối đa 4 triệu đồng khi thanh toán phí thành viên trên sàn Alibaba.com bằng thẻ MSB Visa Business. Ưu dãi áp dụng đến 31/12/2021 cho 100 khách hàng đầu tiên.

Với những nỗ lực không ngừng của MSB trong việc đồng hành, tối ưu hoá lợi ích cho khách hàng của mình, MSB đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín như: “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021” do Tạp chí Global Finance bình chọn, “Ngân hàng dẫn đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 2021” do ADB bình chọn, “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2020” do Tạp chí Global Banking & Finance đánh giá.

Thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng: Trung tâm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp (24/7): 1800 6260 (miễn phí), hoặc chi nhánh/phòng giao dịch của MSB trên toàn quốc. https://www.msb.com.vn/

Lệ Thanh