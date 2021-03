Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa nhận 3 giải thưởng quốc tế cho mảng thị trường ngoại hối năm 2020 do Refinitiv - một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính lớn nhất thế giới trao tặng.

Các giải thưởng gồm: Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất (Most Volume Traded), 2 giải phụ gồm Top 2 Nhà tạo lập thị trường ngoại tệ tốt nhất (Best Market Maker) và Top 2 Ngân hàng giao dịch ngoại tệ năng động nhất (Most Active Bank).

Giải thưởng được trao dựa trên thống kê của Refinitiv - Sở Giao dịch chứng khoán London về giao dịch của các thành viên trên hệ thống giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng (Dealing FX Matching) năm 2020. Đây là hệ thống giao dịch chính thức của thị trường ngoại hối Việt Nam và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Giám đốc Quản lý Kinh doanh Ngoại tệ và Phái sinh - Ngân hàng Định chế Tài chính MSB nhận giải thưởng từ Refinitiv

Theo đại diện Refinitiv, Giải thưởng giao dịch ngoại hối (FX) là giải thưởng lâu đời và danh giá tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, được ghi nhận bởi cộng đồng FX quốc tế. Giải thưởng có những tiêu chí rõ ràng, minh bạch và Refinitiv hoàn toàn trung lập trong việc lựa chọn các đơn vị tham gia thắng cuộc.

Tháng 8/2019, khi Refinitiv tiếp cận và cung cấp hệ thống giao dịch điện tử FX Matching tại thị trường Việt Nam và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, MSB là một trong những ngân hàng tiên phong thiết lập hệ thống và thực hiện những giao dịch đầu tiên. MSB cũng chủ động tham gia và liên tiếp giành các giải thưởng về doanh số giao dịch tốt nhất cũng như vai trò nhà tạo lập thị trường.

Đây được coi là “sân chơi” và giải thưởng uy tín nhằm ghi nhận sự chính xác, minh bạch và quy mô của ngân hàng tham gia giao dịch.

Trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối, MSB luôn là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp giá cả cạnh tranh cho khách hàng bao gồm khách hàng liên ngân hàng cũng như khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

MSB luôn nằm trong top 15 về doanh số giao dịch ngoại hối tại Việt Nam, top 3 trên thị trường liên ngân hàng, đồng thời, nhận nhiều giải thưởng do các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng. Đặc biệt, trong 3 năm liên tiếp từ 2016 - 2018, MSB giành giải thưởng “Ngân hàng có doanh số thanh toán ngoại tệ lớn nhất” do ngân hàng Wells Fargo trao tặng.

Ông Hoàng Vũ Mạnh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính MSB cho biết: “MSB rất tự hào nhận được các giải thưởng uy tín và danh giá từ Refinitiv. Giải thưởng mà Refinitiv trao tặng các ngân hàng trong năm 2020 khẳng định uy tín và vị thế của các ngân hàng có doanh số giao dịch lớn và năng động trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại Việt Nam.

Giải thưởng cũng là động lực lớn giúp MSB tiếp tục phát huy nội lực của mình trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối và hướng tới mục tiêu top 10 về doanh số giao dịch ngoại tệ với khách hàng trong thời gian tới”.

Với sự ghi nhận của tổ chức quốc tế cùng nỗ lực đổi mới để dẫn đầu, MSB đang chứng minh cho hướng đi đúng đắn, nhằm phát triển kinh doanh bền vững cũng như không ngừng cung cấp các sản phẩm ngoại hối tốt, phù hợp tới khách hàng trong điều kiện thị trường khác nhau và khẩu vị rủi ro đa dạng của khách hàng.

Minh Ngọc