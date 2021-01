Theo báo cáo tài chính năm 2020, VIB có nhiều khởi sắc về tốc độ phát triển, chất lượng và ứng dụng công nghệ.

Ngân hàng số hiện đại

Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thanh toán không tiền mặt của khách hàng, VIB đẩy mạnh đầu tư vào việc ứng dụng công nghệ hiện đại, xử lý dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây (Cloud) để thúc đẩy kinh doanh. Nhờ vậy, số lượng khách hàng đăng ký ngân hàng số qua ứng dụng MyVIB tăng trưởng đột phá gần 300% trong năm 2020; góp phần đưa tổng số lượng khách hàng của VIB vượt trên 3 triệu khách hàng. Đồng thời, số lượng khách hàng kích hoạt dịch vụ ngân hàng số tăng 103% và số lượng giao dịch trực tuyến tăng trưởng 110% trong năm 2020.

Đại diện VIB cho biết, các yếu tố này đã giúp VIB trở thành ngân hàng nằm trong top các ngân hàng có tỷ trọng số lượng giao dịch trực tuyến cao nhất, ở mức 91% so với tổng số lượng giao dịch.

Ứng dụng công nghệ trong phát triển thẻ tín dụng

VIB nỗ lực đi đầu trong phát triển các dòng thẻ tín dụng có tính năng ưu việt và công nghệ hiện đại, phù hợp với từng nhu cầu chi tiêu của người dùng. Năm 2018, 2019, VIB liên tục cho ra đời các công nghệ và tính năng lần đầu có mặt ở Việt Nam cho mảng thẻ tín dụng.

Theo đại diện VIB, trong năm 2020, VIB là ngân hàng đầu tiên và duy nhất áp dụng thành công: AI; Big Data; cùng các công nghệ mới hiện đại như e-KYC, e-Signature trong quy trình phê duyệt và phát hành thẻ tín dụng. Nhờ đó, ngân hàng ghi nhận kỷ lục mới về thời gian xử lý, phê duyệt, cho tới khi dùng thẻ trên phiên bản thẻ điện tử: chỉ 15-30 phút; bằng 1/500 thời gian trung bình trên thị trường. Nhờ đó, VIB tiếp tục nằm trong top dẫn đầu về tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng và mức chi tiêu trên thẻ năm 2020; theo báo cáo của Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard, con số này cao gấp1,5 - 2 lần so với trung bình ngành.

Doanh thu phi tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ

Nhờ vào việc chú trọng phát triển chất lượng dịch vụ, ngân hàng giao dịch và ngân hàng số; trong những năm gần đây, các hoạt động phi tín dụng của VIB tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là tiền gửi không kỳ hạn CASA, thẻ tín dụng và bảo hiểm (Bancassurance).

Đại diện VIB cho biết, trong năm 2020, doanh thu ngoài lãi của ngân hàng đạt trên 2.700 tỷ đồng, chiếm 24% tổng doanh thu và tăng 41% so với năm 2019. Số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng 30%, riêng khối ngân hàng bán lẻ có số dư CASA tăng ấn tượng 72% trong năm 2020. Đóng góp vào sự tăng trưởng CASA bán lẻ, ngoài sự vượt trội về ngân hàng số là: các mô hình dịch vụ trả lương, các gói miễn phí và ưu đãi phí hấp dẫn, đặc biệt là trải nghiệm khách hàng ở tất cả các “điểm chạm” với khách hàng: từ chi nhánh, call center đến online.

Tích cực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VIB đã tập trung nguồn lực chủ động thực hiện Thông tư 01 và Chỉ thị 02 của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến quản trị vận hành và hỗ trợ khách hàng trong thời gian Covid-19.

VIB đã đưa ra gói hỗ trợ cho cả khoản vay hiện hữu và khoản vay mới, với mức lãi suất hỗ trợ lên đến 2,0%. Ngân hàng đã cơ cấu nợ cho hơn 2.500 khách hàng với tổng dư nợ trên 3.400 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98% tính trên tổng số đơn đề nghị cơ cấu nợ của khách hàng. Cùng với đó, ngân hàng giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu cho hơn 8.300 khách hàng, mức giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%, trong đó 8.100 khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch. Bên cạnh đó, VIB đã chủ động cho vay mới với lãi suất giảm từ 0,5% - 1,2% so với năm 2019 gần 140 nghìn tỷ đồng; trong đó, cho vay khôi phục và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là hơn 12.000 tỷ đồng.

Song song, VIB đã miễn, giảm nhiều loại phí giao dịch cho khách hàng, trong đó có giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng, giao dịch thanh toán trực tuyến. Đồng thời, ngân hàng cũng song hành cùng Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan tổ chức, ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ và chống dịch Covid-19.

Trong năm 2020, theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, VIB không thực hiện chia cổ tức, đồng thời tăng cường hiệu quả chi phí, giảm các chi phí không thiết yếu. Nhờ đó, hiệu quả chi phí của VIB gia tăng, với hệ số chi phí/ thu nhập (CIR) giảm từ 42% năm 2019 xuống còn 39,9% năm 2020.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Theo báo cáo, tính đến 31/12/2020, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 5.800 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2019. Tổng tài sản của ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 245.000 tỷ, tăng 33% so với 2019. Dư nợ tăng trưởng tốt, với quy mô tổng dư nợ đạt 171 nghìn tỷ. Đại diện VIB cho biết, ngân hàng có tỷ lệ dư nợ bán lẻ cao nhất, chiếm 84% tổng dư nợ, với rủi ro tập trung thấp và trên 95% dư nợ bán lẻ đều có tài sản đảm bảo. Nợ xấu giảm mạnh xuống dưới 1,5% trong bối cảnh không còn dư nợ tại VAMC từ năm 2018.

VIB tiếp tục đi tiên phong trong việc triển khai áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế; trong đó có Basel II và thử nghiệm Basel III. Song song đó, VIB tuân thủ các chỉ số an toàn của Ngân hàng Nhà nước như: chỉ số cho vay/ huy động (LDR) chỉ ở mức 76,6% so với quy định 85%; hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34%; và hệ số CAR Basel II đạt trên 10% so với quy định là trên 8%.

Với triển vọng kinh tế khả quan của Việt Nam trong năm 2021 và nền tảng kinh doanh vững chắc của mình, đại diên VIB tin tưởng: ngân hàng sẽ thực hiện thành công các nội dung chuyển đổi trong năm thứ 5 của lộ trình chuyển đổi chiến lược 10 năm 2017-2026; tiếp tục hoàn thiện mô hình vận hành và quản trị linh hoạt để đạt được các mục tiêu kinh doanh trong năm 2021.

Doãn Phong