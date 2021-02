Nam A Bank nhận hàng loạt giải thưởng lớn trong năm 2020 Với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, năm 2020, Nam A Bank đã vinh dự nhận hàng loạt các giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong và ngoài nước như: - Năm thứ 3 liên tiếp xếp hạng 2 ICT Index - Đạt chứng nhận quốc tế CEN/TS 16880:2015 về chất lượng dịch vụ xuất sắc do Tổ chức Chứng nhận quốc tế TQCSI (Australia) trao tặng - Giải thưởng “Ứng dụng Ngân hàng Bán lẻ Sáng tạo nhất Việt Nam 2020” do Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng - 2 năm liên tiếp vinh danh “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với IDG trao tặng…