Nam A Bank nhận hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước Ngoài giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam năm 2021”, Nam A Bank vừa nhận nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong và ngoài nước như: “Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021” (Best New Digital Bank Vietnam 2021); “Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu Việt Nam 2021” (Outstanding Bank For The Community Vietnam 2021) tại chương trình IBM Awards do Tạp chí International Business tổ chức; giải thưởng Thương hiệu mạnh do tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn; “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do tạp chí uy tín HR Asia Awards bình chọn…