Nam A Bank vừa ra mắt Hệ sinh thái số OneBank với nhiều tính năng ưu việt, không chỉ giúp khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng 365+, nhanh chóng, an toàn, bảo mật mà còn trải nghiệm nhiều tiện ích sống.

Sân khấu hoành tráng, công nghệ hiện đại tại sự kiện ra mắt Hệ sinh thái số OneBank

Đây là một trong những hệ sinh thái hiện đại, đẳng cấp mới được triển khai ở một số nước phát triển. Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam thực hiện hệ sinh thái đầy tính ưu việt này.

Khách hàng trải nghiệm, giao dịch tại điểm OneBank

Với phương châm “Một chạm - mọi trải nghiệm”, đến OneBank, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mọi lúc, 24/7, 365+. Điều này có nghĩa là OneBank sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngân hàng của khách hàng bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong tuần, kể cả dịp Lễ, Tết mà không phụ thuộc vào giờ hành chính để khách hàng chủ động về thời gian.

Tại OneBank, khách hàng có thể nộp/rút tiền từ tài khoản của tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam bằng QRCode theo tiêu chuẩn VIETQR và là ngân hàng Việt đầu tiên triển khai dịch vụ này. Song song đó, khách hàng có thể tự trải nghiệm các giao dịch như: gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện/nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365+ không giới hạn thời gian-không gian, giao dịch và chuyển chứng từ tự động… Những dịch vụ tiện ích này đều được tích hợp Ngân hàng số Open Banking, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tất cả các giao dịch trên đều được thực hiện đơn giản, an toàn, bảo mật, nhanh chóng, khách hàng sẽ là những người chủ động kiểm soát tài chính của mình.

Trải nghiệm tại Hệ sinh thái số OneBank, khách hàng không chỉ giao dịch an toàn, nhanh chóng, bảo mật mà còn có thể trải nghiệm thanh toán số khác nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Tất cả các tiện ích này khách hàng chỉ cần “chạm” là thanh toán ngay tại OneBank.

Ông Trần Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Nam A Bank cho biết: “Lễ ra mắt Hệ sinh thái số OneBank là sự kiện công nghệ lớn nhất trong năm của Nam A Bank và đây cũng là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng 30 năm xây dựng và phát triển, đánh dấu bước chuyển biến mới trong hành trình chuyển đổi số của Ngân hàng. Hệ sinh thái số OneBank sẽ góp phần gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường tài chính, phát triển bền vững cũng như tạo ra những làn sóng công nghệ mới, mang lại những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng”.

Cùng với OneBank, Hệ sinh thái công nghệ của Nam A Bank đã có Open Banking và Robot OPBA. Nam A Bank liên tục hoàn thiện và nâng cấp hệ sinh thái công nghệ này vì mục tiêu và động lực của ngân hàng là tối ưu và dành lấy sự trải nghiệm vượt trội cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính tại ngân hàng.

Robot OPBA cũng thuộc trong hệ sinh thái Ngân hàng số OneBank

Nam A Bank là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: “Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021” (Best New Digital Bank Vietnam 2021) do Tạp chí International Business tổ chức, “Chuyển đổi số Việt Nam - VietNam Digital Awards 2019”. Bên cạnh đó, chỉ số về CNTT xếp thứ 2 trong nhóm ngân hàng về An toàn thông tin của doanh nghiệp Việt Nam theo báo cáo Vietnam ICT Index và VNISA Index…

Hơn 30.000 phần quà cho Khách hàng nhân dịp ra mắt Hệ sinh thái số OneBank Từ nay đến 15/3/2022, khách hàng giao dịch tại các điểm OneBank trên toàn quốc sẽ được miễn 100% các loại phí giao dịch khi mở tài khoản thanh toán trong 365 ngày, ưu đãi hoàn tiền tối đa 100,000VNĐ và hơn 30,000 quà tặng giá trị như sạc dự phòng, voucher mua sắm, dù cầm tay,… với tổng giá trị lên đến 100 tỷ đồng. Các điểm OneBank xem tại: https://www.namabank.com.vn/onebank

Vĩnh Phú