6 tháng đầu năm 2020, Nam A Bank đã chú trọng củng cố hoạt động, tập trung mọi nguồn lực với hàng loạt chương trình hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu quan trọng của Nam A Bank vẫn tăng trưởng khả quan, đặc biệt các chỉ tiêu như tổng tài sản, huy động vốn thị trường… sắp chạm mốc kế hoạch của toàn năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 200 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản Nam A Bank đạt 105.713 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm, đạt 91,1% so với kế hoạch năm 2020; huy động vốn thị trường đạt 88.252 tỷ đồng, tăng 17,43% so với đầu năm, đạt gần 96% so với kế hoạch năm 2020;

Đặc biệt, kết quả kinh doanh ngoại hối tăng mạnh, tăng 220% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 70% kế hoạch năm 2020… Nhiều chỉ tiêu khác tiếp tục duy trì mức tăng trưởng phù hợp với thị trường tài chính như lợi nhuận trước thuế đạt hơn 200 tỷ đồng; huy động vốn, tiền gửi khách hàng tăng 17% so với đầu năm…

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, Nam A Bank tiếp tục chú trọng vào củng cố nền tảng hoạt động, định hướng phát triển bền vững và hiệu quả. Dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng Nam A Bank, vì vậy, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Nam A Bank 6 tháng đầu năm tăng mạnh. Chất lượng tín dụng trong 6 tháng đầu năm của Ngân hàng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu 1,66%. Với kết quả hoạt động kinh doanh ổn định này, Nam A Bank vừa được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng trưởng tín dụng lên mức 87.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng đã mở rộng thêm 3 Chi nhánh tại Bình Thuận, Nghệ An và Đồng Tháp. Hiện tổng số đơn vị kinh doanh của Nam A Bank đã lên gần 110 điểm và sẽ tiếp tục tục khai trương chi nhánh mới tại các tỉnh Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, bên cạnh đang xin phép tiếp để mở mới thêm ở nhiều tỉnh thành khác để tiếp tục “phủ sóng” thương hiệu ở từng địa phương.

Triển khai nhiều gói giải pháp hỗ trợ khách hàng vượt khó trong dịch Covid-19

Song song với việc đẩy mạnh kinh doanh và chú trọng củng cố nền tảng hoạt động, Nam A Bank tích cực triển khai các hoạt động đồng hành cùng khách hàng vượt qua những thách thức dịch Covid-19. Ngân hàng đã và đang thực hiện đầy đủ Thông tư 01/2020 của NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi cho khách hàng đang vay tại Nam A Bank. Đồng thời, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương NHNN, Nam A Bank đã triển khai nhiều gói giải pháp tài chính hỗ trợ khách hàng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Nam A Bank đã giảm lãi suất, cơ cấu nợ, cho vay ưu đãi qua hàng loạt gói ưu đãi lãi suất cho vay như: Chương trình Happy Finance; Happy Teacher-Happy Doctor; Happy Farmer, gói ưu đãi “Nam A Bank chung tay khắc phục Covid-19”…

Đồng thời, Nam A Bank đã thực hiện điều chỉnh giảm 5 lần lãi suất huy động để kéo giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng dịch Covid -19. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2020, Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các chương trình cho vay ưu đãi để hỗ trợ khách hàng.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Thời gian tới, Nam A Bank sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, công tác quản trị Ngân hàng, chiến lược nhân sự, kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ bằng việc đẩy mạnh “số hóa” ngân hàng…

Ngân hàng sẽ tiết giảm chi phí hoạt động, triển khai thêm nhiều chương trình mới nhằm hỗ trợ về vốn, lãi suất cho khách hàng ổn định kinh doanh những tháng cuối năm. Hoạt động này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của Nam A Bank trong các quý tiếp theo nhưng Ngân hàng vẫn quyết liệt triển khai để “chia khó” cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Vĩnh Phú