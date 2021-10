Để chuyển sang trạng thái bình thường mới, Nam A Bank bổ sung thêm những tiêu chí mới nhằm chủ động phòng, chống Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và cán bộ nhân viên.

Hiện nay, hệ thống ngân hàng tại TP.HCM và nhiều địa phương khác đã mở cửa hoạt động trong trạng thái “bình thường mới”. Cũng như các cơ sở kinh doanh, thương mại khác, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đều đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định số 3228 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng còn bổ sung thêm những tiêu chí mới chi tiết hơn, chủ động và hiệu quả thực tế nhằm quyết liệt phòng, chống Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và cán bộ nhân viên.

Với phương châm “Ngân hàng an toàn - khách hàng an tâm”, tại Nam A Bank, bên cạnh thực hiện đầy đủ và quyết liệt 7 tiêu chí chung của Quyết định số 3328 như: Toàn bộ nhân sự Nam A Bank đi làm đều có thẻ xanh Covid, nhân sự trở lại làm việc ngày đầu phải có kết quả xét nghiệm SARS - CoV2 âm tính (xét nghiệm nhanh hoặc RT- PCR); Đảm bảo quy định khoảng cách về an toàn; Thường xuyên có nhân sự kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại nơi làm việc; Trang bị cơ sở vật chất, y tế phục vụ công tác phòng chống dịch… thì ngân hàng này còn quy định thêm 3 tiêu chi mới nhằm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho khách hàng và cán bộ nhân viên, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19.

Cụ thể, ngoài điều kiện bắt buộc về thẻ xanh Covid, tất cả cán bộ nhân viên Nam A Bank làm việc tại trụ sở và giao dịch với khách hàng sẽ không ưu tiên các cán bộ nhân viên đang sinh sống tại khu vực đang là vùng đỏ trong vòng 14 ngày liền trước.

Nam A Bank đã xây dựng hệ thống tư vấn y tế chuyên trách bằng cách tổ chức bộ máy tư vấn y tế do bác sĩ đảm trách. Theo đó, ngân hàng đã tổ chức, liên kết với các đơn vị y tế (phòng khám, bệnh viện, trung tâm y tế…) để có tư vấn y tế, tư vấn kiểm soát dịch tễ, tư vấn điều trị y tế… nhằm ứng phó các sự cố y tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Nam A Bank.

Đặc biệt, Nam A Bank xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và ứng xử khách hàng giao dịch công bằng. Theo đó, tất cả khách hàng có thẻ xanh Covid sẽ giao dịch bình thường tại các trụ sở của Nam A Bank và làm việc với cán bộ nhân viên ngân hàng nhưng đảm bảo nguyên tắc 5K, không tập trung đông người theo quy định phòng chống dịch bệnh.

Đối với các khách hàng chưa có thẻ xanh Covid, hoặc có nhưng yếu tố dịch tễ nguy cơ cao (tiếp xúc gần F0 trong 14 ngày gần nhất) vẫn được tiến hành giao dịch ở khu vực phù hợp tại Nam A Bank nhưng nhàng sẽ ưu tiên giao dịch thông qua các phương tiện điện tử, phi tiếp xúc (VTM, eKYC, mail, fax…). Còn với những khách hàng F0, Nam A Bank tổ chức hướng dẫn giao dịch bằng các hình thức điện tử/ phi tiếp xúc cụ thể bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19…

Ngoài việc đến các điểm kinh doanh của Nam A Bank để giao dịch trực tiếp, an toàn, khách hàng có thể sử dụng giao dịch ngân hàng trực tuyến tiện ích, nhanh chóng và bảo mật cùng Ngân hàng số Open Banking.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ, ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, Nam A Bank đã quyết liệt triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho khách hàng và cán bộ nhân viên. Với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo cùng sự chung sức, đồng lòng phòng chống dịch của cán bộ nhân viên, cho đến thời điểm này, mọi hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra bình thường, khách hàng an tâm giao dịch. Tuy nhiên, dịch Covid-19 vẫn còn nguy cơ cao, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tập trung cao cho việc thực hiện chống dịch.

Vĩnh Phú