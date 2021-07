Với không gian sống và hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - BĐS đẳng cấp do Sun Group kiến tạo, Nam Phú Quốc trở thành điểm đến mơ ước của những người trẻ sôi động, những người già đang tìm một chốn an vui.

Điểm đến tuyệt vời

Mới đây, Tạp chí Time vừa gọi tên Phú Quốc là một trong 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021. Time đã ví Phú Quốc như một “viên ngọc quý của Việt Nam” và đánh giá điểm đến này đang lọt top những nơi có tốc độ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Trước đó, Phú Quốc cũng được Tạp chí International Living (Mỹ) bình chọn vào danh sách 15 điểm đến tốt nhất trên thế giới dành cho tuổi nghỉ hưu.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà đảo Ngọc được truyền thông quốc tế ưu ái đến vậy. Phú Quốc hội tụ những nét đẹp thiên nhiên nguyên sơ và quyến rũ nhất với những bãi biển cát trắng như kem ôm lấy khoảng biêng biếc màu ngọc bích của đại dương bao la, những cánh rừng nguyên sinh xanh rì thơ mộng hay những rặng san hô đủ sắc màu.

Nhưng cũng vẫn là Phú Quốc, đặc biệt là khu vực Nam đảo những năm gần đây lại khoác lên một diện mạo mới của một thành phố sôi động, đầy hấp dẫn. Tập đoàn Sun Group những năm qua đã và đang đầu tư xây dựng hơn 50 công trình, dự án quy mô nơi đây, tạo nên một hệ sinh thái 3 chân kiềng vững chắc gồm BĐS cao cấp gắn với du lịch, du lịch nghỉ dưỡng sang trọng và các tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại.

Nhiều thương hiệu khách sạn và resort đẳng cấp thế giới như JW Marriott, Accor Hotels hay gần đây nhất là New World (Rosewood) đã bắt tay với Sun Group để có mặt ở Nam đảo, biến nơi đây thành điểm tụ của nghỉ dưỡng hạng sang, cũng là thiên đường của các dịch vụ ẩm thực, spa, quầy bar giải trí độc lạ, sang chảnh bậc nhất.

Cùng với đó, các công trình vui chơi - giải trí quy mô cũng do tập đoàn này kiến tạo như cáp treo Hòn Thơm, tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park hay công viên nước Aquatopia Water Park lại mang đến cho đảo Ngọc những trải nghiệm giải trí thư giãn, phiêu lưu độc đáo, hấp dẫn cả cư dân bản địa và du khách.

Bộ mặt đô thị của Nam Phú Quốc cũng đang thay đổi chóng mặt với những dự án BĐS sở hữu vị trí đắc địa và thiết kế độc đáo của Sun Group như Sun Premier Village Primavera - một “tiểu Amalfi” bên biển Ngọc, hay Sun Grand City New An Thoi, nơi “âm hưởng Địa Trung Hải đan cài trong nhịp thở”. Gần đây nhất, dự án Sun Grand City Hillside Residence, mảnh ghép mới nhất của “thị trấn Địa Trung Hải” tại bờ biển phía Tây của Nam Phú Quốc, đã tái hiện lại khung cảnh thị trấn Taormina miền nam nước Ý, nơi có những con đường nhỏ uốn lượn quanh co nối đuôi nhau ra đến biển hay các bậc đá len lỏi giữa những toà nhà.

Chính vì thế, với những người trẻ, Phú Quốc giống như một thiên đường tràn ngập những khám phá bất tận. Như Kate Springer, tác giả của bài viết “Best places to visit for the ultimate Asia experience” (tạm dịch Những điểm đến tốt nhất để có trải nghiệm châu Á đích thực) đăng trên CNN vào tháng 3/2019 nhận định: “Cho dù bạn ở phần đảo lớn đang phát triển hay những hòn đảo hoang sơ xa tít ngoài khơi thì vùng đảo này vẫn hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn những bước nhảy sóng, những chuyến lặn biển, rất nhiều bãi biển cát trắng tinh khôi và nhiều hơn thế nữa”.

Còn với những người đang ở tuổi xế chiều, thiên nhiên trác tuyệt của Phú Quốc chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn, thứ phép màu kỳ diệu để cân bằng cuộc sống, tăng cường sức khoẻ. Còn gì tuyệt vời hơn khi hàng ngày được thong thả tản bộ dưới khung trời xanh lộng gió, thư thái hít thở bầu không khí trong lành mỗi sớm mai, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên cành, hay thả hồn theo cánh buồm thơ mộng trên mặt biển dát vàng màu hoàng hôn…

Nhiều lựa chọn cho “ngôi nhà thứ hai”

Vừa là thiên đường du lịch - giải trí sôi động cho “tuổi trẻ sống vui”, lại giữ vị thế của một điểm đến hàng đầu cho lối sống “wellness” (quan tâm đến sức khỏe) dành cho “tuổi già an lạc”, không có gì bất ngờ khi Nam Phú Quốc những năm gần đây đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của bất cứ ai đang kiếm tìm cho mình một “ngôi nhà thứ hai”. Đó có thể là những người trẻ chán ngán cuộc sống đô thị bí bách muốn “bỏ phố về biển”, những doanh nhân “cá mập” nhanh nhạy nhìn thấy tiềm năng phát triển to lớn nơi đây, hay những “nhà đầu tư” trung niên đến Phú Quốc để tìm cho mình một nơi nghỉ hưu hoàn hảo.

“Ở Nam Phú Quốc, có rất nhiều lựa chọn cho “ngôi nhà thứ hai” - chị Phương Anh, một nhà đầu tư Hà Nội nhận định. “Muốn có biệt thự nhà vườn, người dư dả tài chính có thể chọn mua đất xây nhà tại những ngôi làng bên biển cách không xa trung tâm. Còn nếu không, một căn nhà phố ở New An Thới vừa để ở, vừa cho thuê kinh doanh hoặc căn hộ cao tầng ở Sun Grand City Hillside Residence với diện tích nhỏ sẽ là lựa chọn phù hợp cho những người trẻ” - chị Phương Anh nói.

Sắp tới đây, khi tổ hợp vui chơi, giải trí Central Village của Sun Group đi vào hoạt động với các show trình diễn Vortex, quán bar bãi biển cùng những nhà hàng, trung tâm thương mại cao cấp…, giá trị của những “ngôi nhà thứ hai” tại Nam Phú Quốc sẽ tiếp tục được gia tăng mạnh mẽ, đảm bảo sự đầu tư vào những dự án đầy tiềm năng nơi đây đều là những đầu tư hết sức xứng đáng.

Có đủ bình yên cho người già, thừa sôi động cho tuổi trẻ, dư trải nghiệm để thỏa mãn mọi lứa tuổi, “thiên đường” trên mặt đất Phú Quốc là điểm đến lý tưởng cho một cuộc sống trọn vẹn với đa sắc màu, vạn trải nghiệm.

Doãn Phong