Trong khi thị trường bất động sản Việt Nam trồi sụt thất thường do ảnh hưởng của đại dịch, các chủ đầu tư “bế quan” chờ diễn biến thị trường, bất động sản tại Nam Phú Quốc vẫn diễn ra sôi động.

“Miền đất hứa” của giới thượng lưu

Với việc sở hữu nhiều lợi thế vượt trội cả về thiên nhiên và hạ tầng, Nam Phú Quốc đứng trước cơ hội cất cánh trở thành một trong những tâm điểm phồn hoa mới của châu Á, có thể sánh vai với những thiên đường như Bali, Phuket.

Vài năm trở lại đây, Phú Quốc đang được xem là một trong những điểm đến có tốc độ phát triển đột phá tại Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và bất động sản gắn với du lịch.

Khu vực Nam Phú Quốc hội tụ nhiều thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới

Với sự đầu tư bài bản của các “đại bàng Việt” như Vingroup, Sun Group… , hạ tầng phục vụ du lịch của đảo Ngọc được phát triển đồng bộ và hiện đại, đặc biệt là khu vực nam đảo.

Chỉ riêng trong lĩnh vực lưu trú, Nam Phú Quốc đã hội tụ hàng loạt thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới như: Marriott International với JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - Top 6 trong 100 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, Accor Hotels với Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay- Khách sạn căn hộ hàng đầu châu Á 2020, Premier Village Phu Quoc Resort - Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á 2020, hay mới đây nhất là thương hiệu xa xỉ Rosewood Hotels Group với “ngôi làng ven biển” New World Phu Quoc Resort.

Bên cạnh đó, với sự đầu tư mạnh tay của Sun Group, nam đảo ngày càng hoàn thiện hệ thống dịch vụ vui chơi giải trí đẳng cấp, có mặt những công trình lớn như: tuyến cáp treo vượt biển Hòn Thơm dài nhất thế giới, tổ hợp vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park, Công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á Aquatopia…

Phú Quốc cũng nhận được những tôn vinh, đánh giá vượt trội của các tổ chức quốc tế như: Top điểm đến du lịch tốt nhất châu Á do kênh truyền hình quốc tế CNN bình chọn, Top 15 điểm đến hoàn hảo cho những người muốn nghỉ hưu do trang web International Living bình chọn, hay mới đây nhất Tạp chí Time cũng đưa Phú Quốc vào top 100 điểm đến tuyệt nhất thế giới năm 2021.

Thị trường bất động sản Nam Phú Quốc vẫn sôi động ngay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Trong khi thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến sự trồi sụt thất thường do ảnh hưởng của đại dịch, các chủ đầu tư “bế quan” chờ diễn biến thị trường, thì bất động sản tại Nam Phú Quốc vẫn diễn ra sôi động. Một số dự án lớn do Sun Group đầu tư mở bán vẫn thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng như: Sun Grand City New An Thoi với 862 căn nhà phố thương mại và nhà phố liền kề; Sun Premier Village Primavera với dãy shophouse như bước ra từ tấm postcard của vùng Địa Trung Hải; hay mới đây nhất là dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence với khu shophouse The Center và các dự án cao tầng hướng biển The Hill.

Nam Phú Quốc được đánh giá có tiềm năng lớn để trở thành tâm điểm phồn hoa mới của châu Á

Đại gia Sun Group tiếp tục đầu tư “khủng”

Đồng hành với sự phát triển của Phú Quốc, Sun Group đưa ra chiến lược đầu tư “thâm canh” tại nam đảo. Tập đoàn này cho biết sẽ không ngừng bổ sung các công trình, dịch vụ mới, đưa Nam đảo ngày càng được nâng tầm về quy mô, luôn mới mẻ, luôn là hấp lực để khám phá, trải nghiệm. Nam Phú Quốc đang được “lập trình” để là nơi du khách sẽ muốn quay trở lại nhiều lần, còn nhà đầu tư thì liên tục có sản phẩm mới để thêm vào khối tài sản của mình.

Cầu Hôn - một trong những công trình biểu tượng đang được kiến tạo tại nam đảo Ngọc

Theo Sun Group, sắp tới đây, loạt dự án vui chơi giải trí “khủng” sẽ được tập đoàn này phát triển tại Nam đảo như cây Cầu Hôn với thiết kế độc nhất vô nhị, các show diễn Vortex kết hợp giữa công nghệ và ánh sáng, các khu chợ đêm, quảng trường, hệ thống khách sạn, nhà hàng cao cấp quản lý bởi Hilton, quầy bar bãi biển do thương hiệu Taetro vận hành…

Song song đó, Nam đảo cũng đang được Sun Group tiếp tục đẩy mạnh đầu tư với định hướng trở thành điểm đến dẫn đầu xu hướng “wellness living” - phong cách sống tôn vinh sức khoẻ. Tập đoàn này đang chuẩn bị ra mắt một dòng sản phẩm second home chăm sóc sức khoẻ mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng xa xỉ kết hợp với không gian sống theo “chất riêng” lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Quốc.

Nam Phú Quốc - điểm đến dẫn đầu xu hướng “wellness living”

“Đó sẽ là một “ngôi làng” biệt thự thượng lưu mang phong cách nhiệt đới, được bao bọc bởi 3 tầng thiên nhiên: vườn - rừng - biển cùng hệ thống tiện ích phục vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, cao cấp”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) tiết lộ.

Có lẽ khó có nơi nào thích hợp để sở hữu “second home” hay hiện thực hóa không gian sống “wellness” hơn Phú Quốc. Và với những dự án bất động sản chăm sóc sức khoẻ phong cách nhiệt đới sắp ra mắt, nam Phú Quốc được dự báo sẽ tiếp tục là điểm nóng đầu tư trong thời gian tới.

Doãn Phong