Không nằm ngoài xu thế chung trên toàn cầu, hiện nay, các ngân hàng Việt Nam đều đã và đang bắt tay vào xây dựng nền tảng số, tạo bệ phóng tiến đến mô hình ngân hàng số (Digital Banking) toàn diện.

Từ những bước đi sơ khai trên máy tính cá nhân trong những năm 1990 cho đến những trải nghiệm tuyệt vời trên thiết bị di động, mạng không dây của năm 2020, số hóa đang trở thành 1 yếu tố quan trọng trong ngành ngân hàng. Báo cáo do Vietnam Report công bố trong tháng 6/2020 cho thấy, 100% ngân hàng đang đầu tư đổi mới công nghệ và phát triển dịch vụ trên nền tảng số như Internet Banking, Mobile Banking.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà - GĐ Trung tâm Chuyển đổi số của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) cho biết, số hóa là xu thế tất yếu và Covid-19 là yếu tố cộng hưởng đẩy nhanh quá trình này. VIB là một trong những ngân hàng dẫn đầu trong mảng ngân hàng bán lẻ lẫn ngân hàng số hiện nay, với tầm nhìn chiến lược nghiêm túc và dài hạn, nhằm mang đến thị trường Việt Nam những công nghệ, tiện ích và trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số hoàn toàn mới.

Những bước đi năng động

Đi đầu trong việc triển khai chiến lược chuyển đổi số từ năm 2018, VIB là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng thành công AI và Big Data vào duyệt hạn mức thẻ tín dụng, rút ngắn thời gian thực hiện quy trình này xuống còn 15 phút so với bình quân từ 5 - 7 ngày so với phương pháp truyền thống.

VIB cũng là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc ứng dụng e-signature, e-KYC vào quy trình mở tài khoản ngân hàng điện tử và quy trình cấp thông tin thẻ tín dụng ảo để khách hàng có thể chi tiêu ngay sau khi được duyệt hạn mức thẻ.

Đại diện VIB cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm nhiều tiện ích chỉ trên một nền tảng giao dịch, tháng 11/2020, ngân hàng đang chuẩn bị giới thiệu tài khoản số bao gồm bộ 3 giải pháp thanh toán không tiền mặt dành cho khách hàng trẻ. Theo đó, chỉ với 1 phút đăng ký trực tuyến, người dùng sẽ có một công cụ tài chính mạnh mẽ để có thể giao dịch ngay với hạn mức lên đến 100 triệu đồng, hoàn tiền không giới hạn và miễn mọi loại phí khi giao dịch.

Trước đó, trong nhiều năm, VIB cũng luôn là một trong những ngân hàng dẫn đầu xu hướng phát triển các dịch vụ ngân hàng số với việc triển khai các giải pháp tài chính trên nền tảng di động. Có thể kể đến tiện ích chuyển tiền qua mạng xã hội với MyVIB Social Keyboard, các dòng thẻ tín dụng tích hợp công nghệ Smart Card gồm Virtual Card, Contactless, Green PIN, ứng dụng di động tích hợp các dịch vụ tiêu dùng như Banking, Smart OTP...

Những nỗ lực này được giới chuyên môn và khách hàng đánh giá cao. VIB 4 năm liền nhận giải thưởng về ngân hàng số của The Asset. Trong 10 tháng năm 2020, số lượng khách hàng kích hoạt dịch vụ e-banking của VIB tăng 77%, giao dịch trực tuyến tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái, 98% số lượng lệnh chuyển tiền và 88% tổng số lượng giao dịch của toàn VIB được thực hiện qua e-banking. Tiền gửi tiết kiệm qua kênh trực tuyến tại VIB cũng tăng gấp đôi so với cuối năm 2019.

“Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nên việc chú trọng đến ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng luôn là ưu tiên trọng tâm”, đại diện VIB khẳng định.

Tương lai ngân hàng số

Kết quả khảo sát của Vietnam Report cũng ghi nhận 4 thách thức lớn với ngân hàng khi triển khai ngân hàng số. Đó là dễ gặp rủi ro an ninh mạng, thiếu các chính sách và quy định pháp luật hỗ trợ, có quá nhiều ưu tiên chồng chéo và cuối cùng là thiếu lao động có kỹ năng. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ và hệ thống nền tảng thanh toán chưa đáp ứng được nhu cầu tăng nhanh của người dùng, dù ngành ngân hàng được xem là đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành, quản lý.

Bà Tuyết Hà cho biết, các ngân hàng cần tập trung cho cả 3 yếu tố quan trọng: con người, quy trình và giải pháp công nghệ để thực sự triển khai ngân hàng số thành công.

Để giải quyết những thách thức này, VIB đang triển khai chuyển đổi một cách bài bản, sâu rộng và đồng bộ ở mọi khía cạnh gồm: Product - xây dựng sản phẩm, Customer - chiến lược khách hàng, Sales force - chính sách nhân viên bán hàng, Sales platform - kênh bán hàng và công cụ bán hàng, Risk - kiểm soát rủi ro và System - tự động hóa hệ thống.

Việc chuyển đổi đồng bộ này đã tạo nên một mô hình vận hành hiệu quả, giúp hoạt động kinh doanh tăng cả về lượng và về chất, đồng thời mang đến cho khách hàng trải nghiệm tối ưu về các sản phẩm và dịch vụ ưu việt.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn về thị trường, nguồn lực và chính sách để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, ngân hàng số lên một tầm cao mới. Trong đó, các ngân hàng năng động về công nghệ và chiến lược chuyển đổi số hứa hẹn sẽ tiếp tục dẫn dắt hệ thống ngân hàng, mang đến những tiện ích, dịch vụ và công nghệ ngày càng tối ưu.

