LiveBank của TPBank nhiều năm liền được thế giới công nhận là sản phẩm thành công đi đầu công nghệ số với các giải thưởng: "Ngân hàng số tốt nhất - Best Digital Bank Vietnam 2017"; “Ngân hàng số tiêu biểu” - IDG Việt Nam năm 2019; “Ngân hàng tự động xuất sắc nhất” và “Best Digital Bank - Ngân hàng số xuất sắc nhất” do The Asian Banker vinh danh năm 2020…