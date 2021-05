Ngày 30/5/2021, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam (PV Trans) tổ chức đón chuyến dầu thô thứ 1.000 cập phao SPM của Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Kỷ niệm 24 năm Ngày Truyền thống BSR (31/5/1997 - 31/5/2021),

Con tàu chở chuyến dầu thô này mang tên PVT Mercury (nghĩa tiếng Việt: Sao Thủy). Tàu bơm hàng từ đêm 28/5/2021 và dự kiến kết thúc bơm hàng đêm 30/5/2021. Chuyến tàu này chở hơn 600 nghìn thùng dầu thô Rạng Đông và Sư Tư Đen.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc BSR nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta đón chuyến dầu thô thứ 1000 cập phao SPM an toàn, đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự vững bền của NMLD Dung Quất và thiết thực chào mừng Kỷ niệm

24 năm Ngày Truyền thống BSR.

Chúng ta hôm nay hôm nay cùng tự hào về những thành quả đã đạt được, trong đó có phần đóng góp to lớn của anh em làm công tác nhập dầu thô. Cảm ơn các anh em thuyền viên đã vận tải những chuyến dầu an toàn. Chúc anh em thuyền viên sức khỏe, tàu ra khơi an toàn, chúc cho con tàu vận chuyển những chuyến dầu tốt đẹp trong tương lai”.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Minh Tiến trao tặng biểu trưng ghi nhận chuyến dầu thô thứ 1.000 cho Thuyền trưởng tàu PVT Mercury.

Trải qua 12 năm vận hành, NMLD Dung Quất đã nhập dầu nguyên liệu với 1.000 chuyến tàu, nhập hơn 80 triệu tấn dầu; trong đó có 70,9 triệu tấn dầu trong nước qua 905 chuyến và 9,2 triệu tấn dầu nhập ngoại trong 95 chuyến.

Thuyền trưởng tàu PVT Mercury - ông Hoàng Trung Thành cảm ơn BSR đã luôn tin tưởng PV Trans là nhà vận chuyển dầu thô hàng đầu. Thuyền trưởng cam kết sẽ vận hành con tàu hiệu quả để có nhiều chuyến tàu an toàn, bơm hàng nhanh, giao trả hàng đúng tiến độ cho các khách hàng, trong đó có BSR.

PVT Mercury bơm hàng sáng 30/5

Theo kế hoạch, trong năm 2021, NMLD Dung Quất sẽ nhập 7,3 triệu tấn dầu để phục vụ cho công tác sản xuất, kinh doanh của nhà máy.

Được biết, kể từ khi đi vào vận hành từ năm 2012 đến nay, tàu PVT Mercury đã chuyên chở 237 chuyến dầu thô cho nhà máy với tổng khối lượng khoảng 18 triệu tấn. Tàu PVT Mercury là một trong những con tàu lớn nhất được đóng tại Việt Nam và bàn giao vào ngày 3/6/2012. Tàu có chiều dài 245m, rộng 43m, cao 20m, mớn nước 11,7m, vận tốc trung bình 14,7 hải lý/giờ. Đây cũng là một trong những con tàu chở dầu thô lớn nhất, mang nhãn hiệu “Made in Vietnam”.

Đ.Chính