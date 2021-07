Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa nỗ lực vận hành hệ thống điện ổn định, liên tục, đáp ứng “mục tiêu kép”: phòng chống dịch và đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

Tại Việt Nam, với xu thế phát triển nguồn năng lượng thiên nhiên, các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo, thuỷ điện đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong toàn hệ thống. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường, khó dự báo… luôn là hiểm họa khó lường, gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất, cung cấp điện của hệ thống, nhất là trong mùa mưa bão.

Để ứng phó với tình hình vận hành hệ thống điện trong mùa mưa bão năm 2021, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa xác định rõ nhiệm vụ: vừa chống dịch, vừa đảm bảo cho hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, kinh tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho xã hội; chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nếu có xảy ra.

Nhiệt điện Bà Rịa là đơn vị hoạt động dưới loại hình dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, công tác vận hành luôn đáp ứng sẵng sàng cho hệ thống điện trong mọi tình huống khẩn cấp. Trước và trong mùa mưa bão, Công ty này đã tổ chức thực hiện những hoạt động cần thiết, như: kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn, do Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật làm Trưởng ban và phân công cụ thể cho từng thành viên để thực hiện; thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến của thời tiết về mưa bão, lũ lụt, áp thấp nhiệt đới… trên website, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến khu vực để chủ động đề ra phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn đáp ứng cho hệ thống điện, an toàn cho con người, thiết bị nhà xưởng và công trình; tăng cường tổ chức kiểm tra, gia cố kết cấu nhà xưởng, hệ thống mái che, hệ thống thoát nước, hầm cáp, mương cáp, kho bãi chứa nhiên liệu; bảo dưỡng hệ thống chống sét, nối đất trong toàn nhà máy, không để các sự cố có nguyên nhân do sét, ngập lụt gây ra.

Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức thu gom dầu đọng tại các bể phân ly trước mùa mưa, không để ảnh hưởng đến môi trường; chỉ đạo lực lượng vận hành luôn luôn bám sát tình hình vận hành của các tổ máy, thường xuyên theo dõi và phát hiện kịp thời tình trạng bất thường của thiết bị để xử lý; bố trí sắp xếp thời gian sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy phù hợp với nhu cầu của hệ thống; chuẩn bị nhiên liệu dầu DO dự phòng luôn đảm bảo cho các tổ máy sẵn sàng cung cấp điện an toàn khi có yêu cầu; tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ Công thương, EVN về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn…

Xuân Hà