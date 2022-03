Chỉ cần “ghi sổ” những gạch đầu dòng dưới đây, phái mạnh sẽ không phải lo cạn ý tưởng tặng quà cho người phụ nữ mình yêu trong những dịp đặc biệt, dù là 8/3, 20/10 hay các ngày kỷ niệm trong năm.

Mỗi lần đến ngày đặc biệt, cánh đàn ông đều không khỏi “đau đầu” tìm ý tưởng để dành tặng những món quà phù hợp và ý nghĩa cho những người phụ nữ yêu thương. Dưới đây những món quà xinh xắn “trường tồn theo thời gian”, vừa thể hiện tình cảm chân thành và hợp với túi tiền của đa số anh em mà vẫn luôn chinh phục được các chị em.

Mỹ phẩm dưỡng da - thay bạn chăm sóc và thể hiện sự quan tâm mỗi ngày

Các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp luôn có sức hút mãnh liệt với mỗi cô gái. Chỉ cần dành tặng một hộp dưỡng da, tắm dưỡng thể hay sản phẩm trang điểm, nước hoa… cũng đã đủ “thay lời” các chàng trai gửi thông điệp quan tâm và yêu thương nhất đến những người phụ nữ của mình.

Dạo nhanh một vòng các trung tâm thương mại lớn, các chàng trai sẽ dễ dàng mua được những món quà làm đẹp “chuẩn spa” chất lượng. Nếu mẹ hay người yêu bạn yêu thích những sản phẩm nhẹ nhàng đến từ thiên nhiên, The Body Shop sẽ trở thành thiên đường của những set chăm sóc cơ thể ngọt ngào. Ngay từ giữa tháng 2, The Body Shop đã “tinh tế” tung các chương trình ưu đãi lên tới 20% dành cho dòng sản phẩm dưỡng da tay, chăm sóc da Recipes of Nature, chăm sóc cơ thể British Rose và các hộp quà tặng xinh xắn theo yêu cầu.

Bên cạnh các dòng chăm sóc da, nước hoa cũng là một lựa chọn “sáng giá” dành cho phái mạnh. Luôn linh hoạt cập nhật các mùi hương mới mỗi dịp lễ, Thế Giới Nước Hoa giúp các chàng thoải mái chọn lựa đúng mùi hương nàng yêu. Nhân dịp 8/3, thương hiệu này đã cho ra mắt các bộ set quà độc đáo, tập hợp các mùi hương kinh điển nhất cho tính cách mỗi cô gái, đồng thời tặng các set nước hoa, mỹ phẩm mini dành cho hóa đơn mua hàng từ 1.500.000VNĐ.

Phụ kiện giày, túi - mỗi mùa một mẫu mới, không lo lặp quà

Các món phụ kiện thời trang như túi xách, giày dép, kính mắt là những món đồ không bao giờ đủ trong tủ đồ của phái đẹp. Chỉ cần để ý một chút phong cách thời trang người phụ nữ của mình yêu thích, các chàng sẽ chọn được ngay một món quà ưng ý.

Nếu cô gái của bạn theo đuổi phong cách thể thao, năng động, đừng bỏ qua các sản phẩm giày thể thao của MLB và Fila. Đối với phong cách thời trang thanh lịch, quý phái, một đôi giày cao gót hoặc bốt da từ Geox sẽ là lựa chọn tinh tế và an toàn. Bên cạnh đó, Thế giới túi xách, Charles&Keith, Pedro hay LYN… cũng những cái tên bạn không thể bỏ qua để giúp tủ đồ của nàng thêm đa dạng. Để giúp nàng phối đồ vừa “chất”, vừa hợp với bản thân, bạn cũng có thể đưa người phụ nữ của mình dạo một vòng Vincom shopping cuối tuần với hàng trăm lựa chọn “hot trend”.

Trang sức - trân quý người phụ nữ yêu thương

Trang sức gắn liền với sắc đẹp và hạnh phúc, một món quà trang sức sẽ khiến các chị em thực sự thích thú và cảm thấy mình được nâng niu, nhận được tất cả tình yêu và sự quý trọng. Luôn nằm trong “wish list” của các quý cô, Pandora luôn là thương hiệu được lựa chọn đầu bảng với những mẫu charm mới ra mắt đẹp lịm tim. Riêng trong dịp 8/3, Pandora còn tặng vòng tay xinh xắn cho các hóa đơn từ 4.950.000VNĐ - giúp bộ sưu tập của nàng ngày càng lấp lánh.

Bên cạnh đó, sở hữu phong cách dịu dàng và trẻ trung, những mẫu dây chuyền, hoa tai độc đáo nhất của PNJ lại luôn được chị em “săn đón”. Nhãn hàng này cũng không quên tung ra nhiều e-code ưu đãi trị giá lên tới 500.000VNĐ dành cho dòng sản phẩm Style by PNJ.

Món quà đặc biệt nhất: Dành trọn khoảnh khắc đáng nhớ bên nàng

Vượt trên những món quà vật chất, đừng quên món quà ý nghĩa nhất dành cho người phụ nữ bạn yêu thương chính là những phút giây bên nhau ấm áp và nhiều niềm vui. Đừng quên lựa chọn cùng người thương xem một bộ phim hay ở rạp, dành trọn một ngày đi chơi, đi ăn đáng nhớ hay lưu giữ một vài tấm hình selfie giản dị nhưng hết sức yêu thương.

Chính thức mở cửa trở lại ngay trước thềm 8/3, các rạp chiếu phim đã liên tục ra mắt hàng loạt phim bom tấn mới. Trong đó, Batman chính là cái tên nằm trong “tầm ngắm” của nhiều cặp đôi khi chính thức ra rạp từ ngày 4/3. Đặc biệt, tại các rạp CGV Cinemas, Lotte Cinema và BHD Cineplex tại Vincom trên toàn quốc, khách hàng có cơ hội nhận ngay 1 vé xem phim miễn phí khi mua 1 vé và nhận voucher trên ứng dụng VinID. Mỗi tài khoản được nhận tối đa 2 vé miễn phí trong toàn bộ chương trình.

Tại “đầu cầu” TP.HCM - nơi các hoạt động vui chơi giải trí đã sôi động trở lại trong nhịp sống bình thường mới - sân băng trong nhà lớn nhất Việt Nam Vincom Ice Rink Landmark 81 đã trở thành địa điểm hẹn hò “trong mơ” trong dịp 8/3 khi mang đến âm nhạc và không gian trải nghiệm hết sức lãng mạn. Đài Quan Sát Landmark 81 SkyView cũng tặng ngay các cặp đôi 1 lượt trải nghiệm VR Experience miễn phí khi mua 02 vé đến với đài quan sát cao nhất Đông Nam Á này, đồng thời dành tặng khách hàng 1 lượt xem tarot và chụp ảnh lấy ngay trong ngày 8/3.

Quan trọng hơn những món quà chính là cách bạn thể hiện và trao yêu thương đến những người phụ nữ của mình mỗi ngày. Hãy tạo nên những kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp dù ở bất cứ nơi đâu.

