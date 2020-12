Nằm trong khuôn khổ chương trình NowDriver Care, mới đây Now đã công bố gói bảo hiểm tai nạn dành riêng cho tài xế.

Now công bố gói bảo hiểm tai nạn dành cho tài xế

NowDriver Care là chương trình chăm sóc và phúc lợi dành riêng cho đối tác tài xế của Now - dịch vụ đặt món trực tuyến và giao hàng tận nơi của Foody Corp. Chính thức được triển khai từ tháng 8/2020 với nhiều chương trình thiết thực như Hỗ trợ khó khăn, Chăm sóc sức khỏe & Khắc phục tai nạn.

Vừa qua, Now đã phối hợp với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) mang đến chương trình hỗ trợ bảo hiểm dành cho tất cả các tài xế đang hợp tác với Now trên toàn quốc. Theo đó, các tài xế tham gia chương trình này cần đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định sẽ được hỗ trợ chi trả theo 3 hạng mục gồm: Chi phí y tế (lên tới 20.000.000/người/năm), Trợ cấp thu nhập trong thời gian điều trị (lên tới 60 ngày/năm) và Bảo hiểm trong trường hợp hiểm nghèo (tối đa 50.000.000/người).

NowDriver Care đồng hành cùng tài xế gặp khó khăn

Trước đó, các tài xế Now đã và đang được hưởng những lợi ích thiết thực từ chương trình NowDriver Care bao gồm cả gói hỗ trợ lên tới 10.000.000 đồng dành cho tài xế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình gặp thiên tai/hỏa hoạn, có người thân hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Với chương trình Bảo hiểm tai nạn này, Now kỳ vọng sẽ sát cánh cùng cộng đồng tài xế, giúp tài xế yên tâm sau tay lái và đảm bảo một công việc ổn định, dài lâu.

NowDriver Care dành gói hỗ trợ lên tới 10 triệu đồng cho tài xế có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, NowDriver Care đã đem đến rất nhiều những sự kiện tri ân, tặng quà, chương trình thưởng... đồng hành cùng các đối tác tài xế, đem lại những niềm vui không nhỏ cho cộng đồng tài xế Now trong suốt thời gian qua. Sau hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực giao nhận đồ ăn, Now hiện tại là một trong những đơn vị tiên phong với đội ngũ tài xế đông đảo trải khắp nhiều tỉnh thành phố như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng...

NowDriver Care đem đến nhiều chương trình đồng hành cùng tài xế

Chương trình NowDriver Care đã phần nào thể hiện sự quan tâm của Now dành cho cộng đồng tài xế, khẳng định chiến lược lâu dài của Now là hợp tác chặt chẽ với các đối tác để cùng nhau phát triển, đem đến cho đội ngũ tài xế một công việc và cuộc sống ổn định để hướng tới mục tiêu chung mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Với những chính sách mới trong thời gian gần đây, Now kỳ vọng sẽ thu hút được thêm nhiều đối tác tài xế hơn nữa trong năm tới.

Ngọc Minh