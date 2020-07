Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT thương hiệu Cát Vạn Lợi (CVL) được sử dụng phổ biến trong các nhà máy, khách sạn, căn hộ, trung tâm thương mại…. đạt chứng nhận hợp chuẩn Quacert, hướng đến dần thay thế các sản phẩm nhập khẩu.

Chứng nhận Quacert - cơ hội hòa nhập thị trường thế giới

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam một số công ty cung cấp ống thép luồn dây điện (hay còn được gọi là ống GI luồn dây điện) từ hàng nhập khẩu kém chất lượng trôi nổi cấp kèm chứng nhận kết quả thử nghiệm do Quatest cung cấp. Tuy nhiên, giấy chứng nhận chất lượng này chỉ có giá trị trên mẫu gửi thử nghiệm, không có giá trị trên tất cả lô hàng ống thép luồn dây điện cấp vào công trình.

Ông Lê Mai Hữu Lâm - Đại diện Công ty CP Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi cho biết: “Theo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam của Bộ Xây dựng- QCVN 16:2017/BXD & 10/2017/TT-BXD, từ 01/01/2018 tất cả các chủng loại vật liệu xây dựng phải có Chứng nhận Hợp Chuẩn & Hợp Quy khi nghiệm thu công trình. Do vậy, khách hàng có thể yên tâm khi mua ống thép luồn dây điện từ Nhà sản xuất CVL uy tín & chất lượng, có đầy đủ chứng nhận hợp chuẩn theo quy định pháp luật để tránh Chủ Đầu Tư & TVGS không nghiệm thu khi lắp đặt tại công trình.”

Cũng theo ông Lâm, Chứng nhận hợp chuẩn của Quacert được tổ chức JAS-ANZ của chính phủ Australia và New Zealand công nhận và có giá trị trong nước và quốc tế.

Sản phẩm/ hàng hóa sau khi được tổ chức Quacert chứng nhận được quyền mang Dấu Chất lượng Việt Nam và Dấu công nhận của JAS-ANZ.

Chứng nhận Quacert là một công cụ đắc lực cho các đơn vị thực hiện hòa nhập với thế giới công nghiệp hóa hiện đại hóa. Một trong những cơ sở để chứng minh và đánh giá năng lực của đơn vị doanh nghiệp “Chứng minh của chính doanh nghiệp về Chất Lượng sản phẩm thương hiệu”.

Tuân thủ theo thông tư Bộ xây dựng, Nhà máy sản xuất Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi đã đăng ký và trải qua quy trình kiểm định sản phẩm nghiêm ngặt, dưới sự giám sát nghiệm thu chặt chẽ của Trung Tâm Chứng Nhận Phù hợp (Quacert) thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất Lượng từ khâu vật tư thép đầu vào - Quy trình sản xuất - Đóng gói.

Sau một quá trình dài cho việc kiểm định chuyên sâu Nhà máy sản xuất Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất Lượng cấp chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn đạt chứng nhận: Tiêu chuẩn An Toàn của Underwriters Laboratory-US(UL 797) đối với sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT.

Lý do ống thép luồn dây điện CVL chinh phục khách hàng

Ống thép luồn dây điện EMT - CVL đạt chứng nhận chất lượng và được tin dùng sử dụng trong các công trình trước tiên bởi khả năng chống cháy - chống nhiễu điện từ.

Bên cạnh đó, do ống thép luồn dây điện được chế tạo từ thép cacbon nên có khả năng chống cháy lan và không sinh ra khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra. Loại ống luồn dây điện chống cháy ít chịu ảnh hưởng của môi trường, có thể dễ dàng lắp nổi, đi ngầm bên trong bê tông hoặc chôn dưới đất trong hệ thống cơ điện PCCC. Ngoài ra, ống thép luồn dây điện còn có khả năng chống nhiễu điện từ lên đến 95%, giúp ổn định hiệu suất của các thiết bị và dây dẫn điện.

Ống thép luồn dây điện là giải pháp phù hợp cho các công trình dân dụng, chung cư, trung tâm thương mại do ống có độ bền sử dụng lâu dài, lên đến 50 năm, giúp tiết kiệm chi phí thay thế. Do vậy, đây là sản phẩm quan trọng, không thể thiếu trong hệ thống cơ điện M&E.

Cát Vạn Lợi - Nhà sản xuất và cung cấp trọn gói vật tư cơ điện tại Việt Nam

Với chiến lược cung cấp trọn gọi hệ thống vật tư cơ điện, nhà máy sản xuất ống luồn dây điện Việt Nam - Cát Vạn Lợi luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chất lượng sản phẩm tốt, mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý cùng với thời gian giao hàng nhanh.

Việc mua tất cả sản phẩm ống thép và phụ kiện ống luồn dây điện tại cùng một nhà sản xuất sẽ giúp cho công trình đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Lâm chia sẻ thêm: “Trong suốt gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị điện công nghiệp, Cát Vạn Lợi luôn mong muốn đem đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ có mặt ở trong nước và được lắp đặt cho hơn 1.000 công trình nhà máy công nghiệp, tòa nhà hạng sang tại Việt Nam; được nhiều nhà thầu quốc tế lựa chọn để lắp đặt cho toàn bộ công trình, trở thành nhà cung cấp chính cho hơn 20 nhà thầu Nhật Bản tại Việt Nam. Hơn thế nữa, sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu qua nhiều quốc gia như: Lào, Campuchia, Myanmar, New Zealand”.

Cùng với định hướng phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh dài hạn, chú trọng nâng cao Chất lượng dịch vụ khách hàng, trong thời gian tới CVL sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ hướng tới mục tiêu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị điện công nghiệp M&E.

Công ty CP Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP HCM, Hòa Phú, Củ Chi, TP HCM.

Văn phòng: số 61, đường số 7, khu dân cư Cityland, phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM.

Website: https://www.catvanloi.com.

Hotline: (028) 2253 3939

Chăm sóc khách hàng: 1900 5555 49.

Email: baogia@catvanloi.com

Lệ Thanh