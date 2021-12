Ngoài mục đích thương mại, kết nối tiêu thụ, các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại còn lan toả thông điệp về sự “thích ứng an toàn, sản xuất an toàn, sinh hoạt an toàn” trong trạng thái bình thường mới cho nông sản Quảng Ninh.