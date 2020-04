Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố báo cáo tài chính quý I/2020 với kết quả kinh doanh khả quan, đồng thời cho thấy VPBank đang có một nền tảng vững chắc, sẵn sàng đối phó với các thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid19.

Kiểm soát chặt chẽ công tác giải ngân

Trong bối cảnh hiện nay, tăng trưởng chất lượng có chọn lọc và kiểm soát tốt rủi ro là những mục tiêu được VPBank đặt lên hàng đầu. Ngân hàng đã chủ động tăng cường rà soát chính sách tín dụng nhằm kiểm soát chặt chẽ công tác giải ngân. Việc thắt chặt giải ngân đặc biệt đối với sản phẩm có rủi ro cao góp phần giảm tỷ trọng cho vay tín chấp trên tổng danh mục cho vay so với cuối năm 2019.

VPBank cũng thực hiện các biện pháp giãn nợ, tái cấu trúc, giảm lãi suất từ 1%-3% tùy theo đối tượng khách hàng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn tạm thời do tác động từ dịch bệnh.

Tính đến giữa tháng 4/2020 VPBank đã cơ cấu lại hàng ngàn tỷ đồng dư nợ cho hơn 5,000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cũng cung cấp thêm hàng ngàn tỷ đồng dư nợ mới với lãi suất ưu đãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chung tay chống dịch Covid-19

Trong quý I/2020 VPBank nhanh chóng thực hiện các hành động nhằm chia sẻ trách nhiệm xã hội và triển khai các sáng kiến chung tay công tác phòng chống dịch.

VPBank và FE Credit đã ủng hộ ngân sách 15 tỷ đồng; đồng thời kêu gọi cán bộ nhân viên ủng hộ nửa ngày lương theo phát động của Ngân hàng Nhà nước.

Một loạt ưu đãi cho giao dịch trực tuyến đã được ngân hàng đẩy mạnh nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch không dùng tiền mặt như miễn phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng đối với tất cả giao dịch, tặng lãi suất từ 0,2%/một năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn và giảm 10 - 25% giá trị mua sắm trên nhiều trang thương mại điện tử.

VPBank cũng đã triển khai “Học viện tiểu thương”, một chương trình giúp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ chuyển đổi hình thức kinh doanh sang kênh online để phù hợp với yêu cầu của Chính phủ về giãn cách xã hội, duy trì được nguồn thu kinh doanh trong mùa dịch.

Tỷ lệ nợ xấu giảm

Tiếp nối những điểm nhấn ấn tượng trong năm 2019 về tăng cường chất lượng tài sản, công tác thu hồi nợ tiếp tục được chú trọng mang lại những kết quả tích cực ở cả ngân hàng mẹ và FE Credit, giúp đưa tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất giảm từ 2,95% còn 2,59% tại cuối quý I/2020. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ giảm từ 2,18% xuống 2,15% trong cũng thời kỳ. Các hoạt động thu hồi nợ cũng đạt được những kết quả khả quan với thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, của ngân hàng riêng lẻ tăng 111% và 90% đối với FE Credit, góp phần đưa thu nhập của hợp nhất tăng gấp đôi.

Trong ba tháng đầu năm, ngân hàng trích lập 3.712 tỷ đồng dự phòng. Do đó, chi phí dự phòng đã tăng so với cùng kỳ năm trước 26,1% khi loại trừ ảnh hưởng dự phòng đã trích cho dư nợ trái phiếu VAMC trong 2019. Riêng ngân hàng mẹ, chính sách thận trọng trong trích lập dự phòng được thể hiện rõ nét trong việc tăng chi phí dự phòng cho vay khách hàng lên tới 50% trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và an toàn của ngân hàng còn được củng cố bởi các chỉ tiêu an toàn được đảm bảo và thận trọng hơn mức yêu cầu của cơ quan quản lý. Tại thời điểm cuối tháng 3/2020, tỷ lệ CAR theo Thông Tư 41 của ngân hàng đạt 11,1%, vượt 3% so với mức tối thiểu 8%.

Bên cạnh đó, an toàn thanh khoản luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của VPBank với các tỷ lệ đang được kiểm soát tốt, đặc biệt tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ ở mức 28,7%, cách xa ngưỡng 40% của Ngân hàng Nhà nước. Mức đệm vốn và thanh khoản vững vàng cũng hỗ trợ cho VPBank sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi của thị trường.

Kết thúc ba tháng đầu năm 2020, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng đạt 9.906 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cũng kỳ năm trước. Các nguồn thu của ngân hàng tiếp tục được đa dạng hóa nhằm giảm thiểu các tác động từ thị trường và đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận ổn định. Thu nhập phí thuần từ hoạt động dịch vụ hợp nhất đạt 695 tỷ đồng, tăng 33,4% so với một năm trước. Trong đó, thu nhập phí thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng riêng lẻ tăng 49,4%. Hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán cũng mang lại doanh thu cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước, đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng hợp nhất.

Tự động hoá và số hoá tiếp tục tạo ra các nền tảng vững chắc cho ngân hàng kiểm soát tốt chi phí hoạt động trong quý I/2020. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều khoản chi phí cũng đã được tiết kiệm và cắt giảm; chính vì vậy, trong ba tháng qua, chi phí hoạt động hợp nhất gần như không tăng so với quý IV/2019 và chỉ tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 24,4% của tổng thu nhập hoạt động; nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đã giảm từ 33,9% cuối năm 2019 xuống 33,1% cuối tháng 3/2020.

Kết quả kinh doanh tích cực

Mặc dù có bị ảnh hưởng ban đầu bởi Covid-19 nhưng VPBank vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2020 với 2.911 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng riêng lẻ là 2.074 tỷ đồng và của công ty FE Credit là 917 tỷ đồng.

Các phương án kinh doanh ứng với tình hình dịch Covid 19 cũng đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai nhằm tạo thế chủ động của Ngân hàng trước bất kỳ diễn biến phức tạp trong các tháng tới.

Xuân Thạch