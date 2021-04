Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank - mã chứng khoán HDB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 68% so với quý I/2020; thu nhập dịch vụ tăng trưởng trên 98%.

Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2021, huy động vốn và phát hành giấy tờ của HDBank có giá đạt 219.266 tỷ đồng, tăng 4,9% so với 31/12/2020. Dư nợ tín dụng đạt 197.970 tỷ đồng, tăng 5,2% với động lực tăng trưởng đến từ tất cả các mảng kinh doanh chính, bao gồm bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và tài chính tiêu dùng.

Để đồng hành cùng khách hàng thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, HDBank triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với lãi suất thấp nhất chỉ từ 3%/năm. Khách hàng cũng được miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ như phí giao dịch tài khoản, phí dịch vụ quản lý tiền mặt, phí dịch vụ ngân quỹ, phí chuyển tiền quốc tế.

Song song với hoạt động tín dụng tăng trưởng cao, hoạt động dịch vụ của HDBank cũng tăng trưởng ấn tượng. Thu nhập thuần từ dịch vụ quý I/2021 tăng trên 98% so với quý I/2020. Đây là quý thứ 3 liên tiếp HDBank có thu nhập thuần dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao như trên, cho thấy tiềm năng còn lớn. Số lượng khách hàng cũng như doanh số của kênh giao dịch trực tuyến tăng nhanh, cho thấy các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số của HDBank được khách hàng đón nhận.

Thêm vào đó, dư địa phát triển mảng bancassurance của HDBank còn lớn và nhiều đối tác bảo hiểm nhân thọ quốc tế đang mong muốn hợp tác độc quyền. Mảng thẻ tín dụng và các sản phẩm dịch vụ khác cũng có nhiều tiềm năng phát triển trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Kết thúc quý đầu năm, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất trên 2.100 tỷ đồng, tăng 68% so với quý I/2020. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ vượt 1.800 tỷ đồng, tăng tới 88% so với cùng kỳ năm trước.

Các chỉ tiêu lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 26,3% và 2,1%. Chất lượng tài sản, các chỉ tiêu an toàn vốn, thanh khoản duy trì ở mức cao. Hệ số an toàn vốn CAR (Basel II) trên 12%. Đồng thời, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn chỉ 23,4% so với mức 40% theo quy định. Hiệu quả quản trị chi phí tiếp tục nâng cao với hệ số chi phí/tổng thu nhập (CIR) chỉ 39,1% so với mức 51% quý I/2020.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh tích cực, từ đầu năm đến nay, HDBank đã dành hàng chục tỷ đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Mới đây, trong khuôn khổ “Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN với EVFTA”, HDBank là 1 trong 3 ngân hàng được vinh danh doanh nghiệp dẫn đầu các ngành Việt Nam - ASEAN - EU có nhiều đóng góp vì sự nghiệp phát triển kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Với những kết quả hoạt động tích cực đạt được ngay trong quý đầu năm, HDBank hướng tới một năm 2021 hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Vĩnh Phú