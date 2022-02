Chào năm mới, Sacombank đang triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn đến hết ngày 31/3/2022.

“Xuân đến nhà - Quà gõ cửa”

Khách hàng cá nhân giao dịch trên Internet Banking/Mobile Banking/Sacombank Pay hoặc đăng ký dịch vụ ủy thác thanh toán hóa đơn tại Sacombank sẽ nhận được quà may mắn.

Theo đó, 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đăng nhập Internet Banking phân hệ thanh toán lần đầu hoặc vừa mới định danh cấp 2 tài khoản Sacombank Pay sẽ được tặng ngay 50.000 đồng. Mỗi khách hàng được tặng tiền duy nhất một lần trong suốt chương trình.

Bên cạnh đó, khi thanh toán hóa đơn tiền điện qua Internet Banking/Mobile Banking/Ủy thác thanh toán/Sacombank Pay, khách hàng sẽ được hoàn 30% giá trị hóa đơn (tối đa 100.000 đồng). Mỗi hóa đơn được hoàn tiền 1 lần trên cả 4 kênh giao dịch. Ưu đãi chỉ áp dụng cho hóa đơn đăng ký mới đối với hình thức Ủy thác thanh toán và hóa đơn đăng ký thanh toán tự động mới đối với các kênh còn lại.

Đặc biệt, khách hàng còn được mở Hộp quà may mắn với tổng giải thưởng tiền mặt lên đến 725 triệu đồng gồm: 10 giải trị giá 5 triệu đồng; 45 giải trị giá 2 triệu đồng; 90 giải trị giá 1 triệu đồng; 450 giải trị giá 500.000 đồng; 900 giải trị giá 100.000 đồng và 3.600 giải trị giá 50.000 đồng.

Khách hàng sẽ nhận được 10 lượt mở Hộp quà may mắn khi đăng nhập Internet Banking lần đầu tiên; 10 lượt khi lần đầu định danh cấp 2 tài khoản Sacombank Pay; 2 lượt với mỗi giao dịch thanh toán hóa đơn qua Internet Banking/Mobile Banking/Sacombank Pay; 1 lượt với mỗi giao dịch nạp tiền điện thoại trên Internet Banking/Mobile Banking/Sacombank Pay với mệnh giá từ 200.000 đồng và 1 lượt với giao dịch chuyển tiền nhanh NAPAS 247 trên Internet Banking/Mobile Banking/Sacombank Pay với giá trị giao dịch từ 1 triệu đồng.

“Giao dịch khai niên - Lộc vàng đại cát”

Sacombank cho biết, “Giao dịch khai niên - Lộc vàng đại cát” là chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng cá nhân sử dụng thẻ tín dụng quốc tế cá nhân. Với mỗi giao dịch thẻ trị giá 300.000 đồng, khách hàng tích lũy được 1 đồng tiền may mắn và nhân đôi số lượng đồng tiền khi giao dịch trực tuyến.

Vào cuối chương trình, 3 khách hàng tích lũy được nhiều đồng tiền may mắn nhất sẽ nhận được 1 lượng vàng SBJ (đi kèm điều kiện phát sinh ít nhất 3 giao dịch tại 3 điểm đơn vị chấp nhận thẻ khác nhau), 6 khách hàng tích lũy nhiều đồng tiền may mắn tiếp theo sẽ nhận được 1 chỉ vàng SBJ, 9 khách hàng tích lũy nhiều đồng tiền may mắn tiếp theo sẽ được tặng 3,9 triệu đồng vào thẻ tín dụng khách hàng dùng để giao dịch.

Thế Định