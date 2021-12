Chương trình “Tết đủ Tài Lộc, Vàng trúng mỗi tuần” của Home Credit Việt Nam kỳ vọng giúp khách hàng thêm vững tâm mua sắm, đầu tư phù hợp để trải nghiệm cuộc sống, cải thiện thu nhập trong bối cảnh “bình thường mới”.

Hoạt động sản xuất và tiêu dùng đang dần quay trở lại, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế bước vào dịp mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Đi cùng đó, nhiều đơn vị kinh doanh bắt đầu thực hiện các chương trình kích cầu, hỗ trợ khách hàng trong dịp cuối năm.

Tại Việt Nam, đây cũng là thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán. Thực tế hiện nay cũng cho thấy, các nhà máy bắt đầu tăng ca sản xuất để kịp đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, tiêu dùng cho lễ, Tết sắp tới, cùng với đó là các hoạt động tiêu dùng, mua sắm vào cuối năm cũng dần trở nên nhộn nhịp hơn.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2021 ước tăng 6,2% so với tháng trước. Riêng tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam, hoạt động sản xuất và tiêu dùng đang trở lại khá mạnh mẽ đặc biệt là sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ đầu tháng 10/2021.

Túi tiền của người dân vẫn chịu ảnh hưởng mạnh bởi làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư vừa qua. Dù vậy, các hoạt động mua sắm, tiêu dùng và đầu tư cuối năm vẫn đang gia tăng vì nhu cầu được đánh giá là còn rất cao. Khi thị trường tiêu dùng bắt đầu sôi động, nhu cầu vay tiêu dùng của người dân cũng ngày càng gia tăng.

Trên thị trường hiện nay, nhiều ngân hàng, công ty tài chính đã và đang giới thiệu thêm nhiều gói tín dụng ưu đãi, các chương trình hỗ trợ hấp dẫn giúp khách hàng nhanh chóng ổn định cuộc sống và thích nghi với điều kiện “bình thường mới’. Trong số này phải kể đến các công ty cho vay tiêu dùng cũng nhanh chóng bắt kịp với đà sôi động cuối năm này, giúp kích cầu tiêu dùng cuối năm.

Như trường hợp anh Lâm (45 tuổi) ngụ ở quận Tân Phú, TPHCM, vay tiền công ty tài chính để mua chiếc xe máy, trở thành tài xế công nghệ sau khi nghỉ việc tại một công ty sản xuất trong đợt dịch vừa qua. Các hoạt động kinh tế trở lại quỹ đạo, xu hướng đặt hàng trực tuyến tiếp tục tăng cao nên anh cũng kiếm được thêm thu nhập trong bối cảnh “bình thường mới” này.

“Là công nhân thất nghiệp sau dịch Covid-19, tôi hiện chỉ muốn có một chiếc xe tốt để kiếm tiền nuôi con gái thi đại học năm sau, may mắn là được hỗ trợ về tài chính để chuyển nghề chuyển việc”, anh Lâm tâm sự.

Chị Lê Nguyễn Lê Thi, ngụ tại Gò Vấp có nhu cầu mua sắm cho gia đình vào dịp cuối năm nên đã chọn mở thẻ tín dụng trực tuyến của Home Credit vừa qua. Thêm vào đó, chị nhận được mã số may mắn tham gia chương trình quay số và trúng thưởng một chỉ vàng trong đợt khuyến mãi lần này vào ngày 14/12 tại TP.HCM.

Đây là chương trình khuyến mại “Tết đủ Tài Lộc, Vàng trúng mỗi tuần” với tổng giá trị giải thưởng khoảng 1 tỉ đồng, do Home Credit Việt Nam triển khai từ ngày: 6/12/2021 - 31/1/2022, tức kết thúc vào thời điểm ngay trước Tết Nguyên đán 2022.

Người tham gia sẽ nhận được một hoặc nhiều mã may mắn khi sử dụng các dịch vụ của Home Credit. Chẳng hạn như vay tiền mặt, mở thẻ tín dụng hoặc sử dụng để chi tiêu, vay mua xe máy, mua bảo hiểm.

Sau đó, vào mỗi tuần, Home Credit Việt Nam sẽ quay số ngẫu nhiên để chọn ra một giải An Khang và chín giải May Mắn, một giải Lộc Phát (đặc biệt cho tuần cuối) với giải thưởng từ 1 chỉ vàng cho đến 1 lượng vàng.

Như vậy, hạn mức vay càng cao thì khách hàng càng nhiều mã may mắn, thậm chí nhân đôi cơ hội khi tham gia chương trình khuyến mãi của Home Credit trong dịp mua sắm sôi động nhất trong năm.

Chẳng hạn, khách hàng có một hợp đồng bảo hiểm hoặc một hợp đồng vay mua xe máy thì nhận được một mã may mắn, nhưng nếu vay bằng tiền mặt thì có thể sở hữu từ 1 đến 20 mã may mắn tùy theo số tiền vay. Nếu chi tiêu thẻ tín dụng từ 5 giao dịch với số tiền 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cũng nhận được một mã may mắn để tham gia chương trình.

Hiện chương trình đã quay thưởng đầu tiên đã có tham gia trúng thưởng với một khách hàng đến từ Bắc Ninh (Giải An Khang) và nhiều khách hàng trúng giải may mắn khác.

Website: https://tet2022.homecredit.vn/

Minh Ngọc