Cuối tháng 9/2020, Shopee công bố Chương trình đối tác truyền thông với Shopee (The Shopee Media Agencies Partner - SMAP) trên 7 thị trường trong khu vực. 5 ‘ông lớn’ truyền thông cùng có mặt trong chương trình hợp tác đào tạo đặc biệt của Shopee.

Thay đổi để đáp ứng

Dentsu Aegis Network, Omnicom Media Group, Publicis Groupe, Havas Group và Mediabrands hiện đang là những trụ cột của ngành truyền thông quốc tế. Đây là những đại lý truyền thông sáng tạo nên những chương trình truyền thông ấn tượng cũng là những đơn vị tư vấn chiến lược cho hàng ngàn doanh nghiệp toàn cầu.

Hợp tác trong chương trình SMAP, những “ông lớn” này sẽ được hưởng nhiều quyền lợi từ phía Shopee. Cụ thể, Shopee sẽ cung cấp cho các đối tác truyền thông kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về việc sử dụng bộ công cụ tiếp thị thương hiệu của Shopee. Bao gồm các giải pháp quảng cáo như Shopee Ads, Shopee Live và bộ quy chuẩn của thương hiệu trên ứng dụng cùng các dịch vụ giá trị gia tăng khác…

Shopee cũng sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn về thương mại điện tử (TMĐT) cho các đối tác truyền thông. Đặc biệt là những giải pháp tốt nhất để quản lý gian hàng online, triển khai tối ưu hóa việc kinh doanh trên nền tảng trực tuyến…

Là chương trình chiến lược đầu tiên và lớn nhất mà Shopee chủ động triển khai để DN có thể hiểu hơn các công cụ của sàn TMĐT, lợi ích lớn nhất mà SMAP mang lại là những kiến thức thực tiễn nhằm giúp các đối tác truyền thông có thể tận dụng nhiều công cụ quảng bá trên TMĐT hơn. Điều này cho phép các đối tác hỗ trợ tối đa khách hàng của họ. Đồng thời, các đối tác truyền thông và khách hàng của họ cũng sẽ có cơ hội tiếp cận độc quyền các sản phẩm và giải pháp tiếp thị mới của Shopee.

Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi được tiếp thêm động lực bởi ngày càng nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế tham gia cửa hàng chính hãng trên Shopee, những người tin tưởng và lựa chọn Shopee để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ”.

Không dễ dàng để có thể thiết kế một chương trình chứa đựng rất nhiều kiến thức mới về MTĐT như SMAP, cũng như quy tụ cùng lúc 5 ông lớn của ngành truyền thông quốc tế, theo đại diện Shopee, quá trình mở rộng mô hình từ offline đến online đòi hỏi DN phải chuẩn bị cũng như thay đổi rất nhiều mới đáp ứng được. Ví dụ, bài toán xây dựng thương hiệu phải thực hiện chuyển đổi trực tuyến liền mạch với những hoạt động trước đây; đồng thời, tăng cường sự hiện diện trực tuyến của DN và nâng cao mức độ tương thích với người dùng.

Giải pháp thương mại end-to-end

Thống kê Digital 2020 do We are Social và Hootsuite thực hiện cho thấy, thế giới hiện có đến 4,54 tỷ người dùng internet, chiếm 59% dân số toàn cầu. Trong đó, 74% người dùng đang mua hàng trên kênh TMĐT. Ở Việt Nam, lượng người mua hàng online còn nhiều hơn, lên đến 75% người dùng internet.

Ông Sunil Naryani - Phó chủ tịch Thương mại & Đối tác, Dentsu Aegis Network (nhờ tác giả viết tên tiếng Việt của tổ chức) Châu Á Thái Bình Dương nhận xét: "Khi thương mại liên tục phát triển thì cách các thương hiệu đáp ứng nhu cầu khách hàng cũng cần được đẩy mạnh. Tại DAN, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của điều này và gần đây đã triển khai hoạt động toàn cầu của mình dưới tên Dentsu Commerce, nhằm giúp các thương hiệu sở hữu trải nghiệm thương mại đa kênh. Hợp tác lần này cùng với Shopee là một cơ hội giúp chúng tôi đẩy mạnh những nỗ lực trong lĩnh vực này. Bắt đầu bằng việc đào tạo nguồn lực thương mại và quan hệ đối tác của chúng tôi ở nhiều cấp độ để mang đến giá trị cho khách hàng và người tiêu dùng”.

Đồng quan điểm, ông Tony Harradine - Giám đốc điều hành Omnicom Media Group, APAC cho biết, hợp tác với Shopee là cơ hội để mang đến các giải pháp thương mại điện tử tốt nhất cho khách hàng của công ty, với mục tiêu đổi mới và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng. “Mối quan hệ hợp tác này cũng phù hợp với cam kết của chúng tôi trong việc giúp khách hàng xoay trục hoạt động kinh doanh, tận dụng công nghệ để đẩy mạnh giải pháp thương mại end-to-end”, ông Tony nói.

End-to-end là giải pháp kinh doanh vận hành một hệ sinh thái TMĐT hoàn chỉnh, trong toàn bộ hoạt động kinh doanh từ đầu đến cuối. Hiện Shopee là đơn vị xây dựng được hệ sinh thái hoàn chỉnh này với giải pháp kho bãi và hậu cần mạnh mẽ, giúp DN hoàn thành đơn hàng của họ một cách dễ dàng. DN có thể sử dụng dữ liệu từ phía Shopee để dự đoán nhu cầu người dùng để có thể phân bổ nguồn lực tốt hơn.

Trong công tác tiếp thị, Shopee cũng có công cụ giúp DN có thể dễ dàng tùy chỉnh bố cục gian hàng trên sàn để thể hiện được hình ảnh và nhận diện thương hiệu của họ cũng như xây dựng kết nối đích thực với khách hàng thông qua việc đẩy mạnh các câu chuyện về DN. Shopee cũng là đơn vị có những giải pháp tiếp thị, bán hàng hiện đại, phù hợp xu hướng như livestream; Shopee Live… kết hợp các giải trí với việc tương tác và mua hàng trực tiếp.

“Chúng tôi rất vui mừng khi cho ra mắt chương trình SMAP, điều này bổ sung cho hệ thống hỗ trợ end-to-end hiện có của Shopee để các thương hiệu đạt được thành công khi kinh doanh trực tuyến. Chúng tôi sẽ liên tục đổi mới nền tảng của mình để mang lại giá trị tốt hơn cho các thương hiệu và khách hàng của họ”, ông Tuấn Anh khẳng định.

Doãn Phong