Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết, các siêu thị vẫn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh nhằm mang đến môi trường mua sắm, vui chơi an toàn cho khách hàng.

Thị trường bán lẻ đang bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm cho Tết Nguyên đán 2022. Theo dự báo của Sở công thương TP.HCM, Tết năm nay nhu cầu về hàng hóa gia tăng ở mức vừa phải trong bối cảnh các thành phố vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Cũng theo phân tích của các chuyên gia, sinh hoạt và chi tiêu của người dân có nhiều sự thay đổi trong dịp Tết này. Người tiêu dùng hạn chế đi du lịch và dành thời gian đón Tết tại nhà. Bởi vậy, nhu cầu về hàng hóa sẽ tập trung chủ yếu vào các mặt hàng như thực phẩm, thiết bị gia dụng, đồ dùng nấu bếp, đồ trang trí nội thất… Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, người dân ưu tiên chọn các địa điểm có không gian thoáng đãng, rộng rãi như các trung tâm mua sắm lớn, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng dịch để yên tâm cùng gia đình đi vui chơi mua sắm.

Không khí sắm Tết tại các siêu thị bắt đầu sôi động

Siêu thị sẵn sàng về hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng dịch

Theo ghi nhận tại Trung tâm Bách hóa tổng hợp & siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Tân Phú, không khí mua sắm Tết những ngày gần đây đã dần nhộn nhịp hơn. Siêu thị vẫn luôn duy trì các biện pháp phòng dịch và khách hàng thực hiện đầy đủ 5K theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tại các siêu thị AEON, lượng hàng hóa Tết hiện đang khá dồi dào với đa dạng các mặt hàng và mức giá. Thực phẩm Tết gồm thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt lợn, gia cầm, rau củ, trái cây…) và thực phẩm khô (gạo, bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát…) đa dạng về chủng loại, kích cỡ, mùi vị, mức giá… để khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu.

Hàng hóa tại các siêu thị AEON rất phong phú, phục vụ cho người tiêu dùng sắm Tết

Đại diện AEON Việt Nam cho biết, lượng khách hàng đến các TT BHTH và Siêu thị của AEON, đặc biệt tại khu vực phía Nam tăng đều qua từng tuần do nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp Tết 2022, AEON Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn hàng, tăng cường lượng hàng Tết lên khoảng 15% so với mùa Tết 2021. Đồng thời, do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, các biện pháp phòng dịch vẫn được duy trì nghiêm để đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho khách hàng.

Các siêu thị đều có nhân viên hướng dẫn khách hàng khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trung tâm mua sắm hay cửa hàng và thực hiện giãn cách. Các khu vực và vật dụng nhiều người tiếp xúc như như xe đẩy, giỏ hàng, tay nắm cầu thang, nút thang máy,… thường xuyên được vệ sinh, sát khuẩn. Nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khác hàng đều đeo khẩu trang và được trang bị găng tay, kính chắn giọt bắn cá nhân lắp tấm che giọt bắn…

Khách hàng được đo nhiệt độ và yêu cầu sát khuẩn trước khi vào các Trung tâm, cửa hàng của AEON Việt Nam

Chị Nguyễn Khanh, một khách hàng ở TP.HCM cho biết: “Các siêu thị AEON là điểm vui chơi, mua sắm yêu thích của gia đình tôi. Ở đây có không gian rộng rãi, sạch sẽ và thoáng khí. Hơn nữa, trong tình hình hiện nay, siêu thị áp dụng các biện pháp phòng dịch và hướng dẫn khách hàng tuân thủ đầy đủ, nên gia đình tôi rất yên tâm khi đi mua sắm, vui chơi trong dịp Tết”.

Đa dạng phương thức mua sắm, gia tăng thuận tiện cho người mua

Bên cạnh việc đảm bảo nguồn hàng, AEON Việt Nam cung cấp nhiều hình thức mua sắm online nhằm mang đến sự thuận tiện cho khách hàng và hạn chế tiếp xúc. Ngoài mua sắm trực tiếp tại siêu thị, khách hàng có thể mua bằng nhiều hình thức khác như: mua hàng qua điện thoại, qua ứng dụng AEON App/ Grab/ Shopee Food hoặc mua hàng qua kênh thương mại điện tử AEON Eshop.

Các đối tác giao hàng cũng được AEON Việt Nam yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch

AEON Việt Nam cũng đảm bảo áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch trong các hình thức mua sắm này. Tất cả tài xế của đối tác và đội ngũ giao hàng của AEON đã được tiêm vắc xin, được yêu cầu đảm bảo giãn cách khi tới lấy hàng hóa… Đồng thời, nhiều đối tác giao hàng cũng triển khai dịch vụ giao hàng không tiếp xúc.

Có thể nói, môi trường mua sắm an toàn cho khách hàng trong dịp Tết giúp người dân an tâm mua sắm, góp phần vào mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi & phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19. Ngày Tết cổ truyền sắp tới được kỳ vọng sẽ là khoảng thời gian an vui, ấm áp cho người dân sau 1 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch.

Ngọc Minh