Calvia, cái tên còn khá xa lạ với người dân Việt Nam, nhưng đó lại là đô thị biển giàu bậc nhất tại Tây Ban Nha và cả châu Âu. Chẳng lâu nữa, một Calvia thu nhỏ, thịnh vượng sẽ được tái hiện bên bờ Vịnh di sản Hạ Long.

Nơi an cư song hành nghỉ dưỡng

Thành phố nghỉ dưỡng Calvia nằm phía Tây hòn đảo Mallorca của Tây Ban Nha được thế giới ngợi khen như là một điểm đến điển hình của chính sách du lịch bền vững, thân thiện với môi trường. Mỗi năm, nơi đây thu hút khoảng 1,6 triệu lượt khách, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng khách tới hòn đảo Mallorca.

Cùng sở hữu những điều kiện tự nhiên và xã hội như hòn đảo giữa Địa Trung Hải, thành phố Hạ Long của Việt Nam mấy năm qua nổi lên như một thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước nhờ sở hữu thế mạnh vượt trội về cảnh quan thiên nhiên và sự đầu tư mạnh mẽ, chuyên nghiệp về hạ tầng du lịch. Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International, Hạ Long xếp thứ 48/100 thành phố đông khách nhất thế giới năm 2019, tăng 6 bậc so với năm 2018. Trước đó, Hạ Long cũng lọt top 22 thành phố có phong cảnh đẹp nhất thế giới theo bình chọn của trang Buzzfeed.com.

Lượng khách đến Hạ Long không ngừng tăng trưởng, không ít người mong muốn an cư tại Hạ Long để được tận hưởng cuộc sống hiện đại, đầy đủ tiện nghi nhưng cũng an lành như một kỳ nghỉ dưỡng bên bờ biển. Có lẽ bởi thế mà ngay khi thông tin về một dự án biệt thự ở có tên “Calvia” mang phong cách Địa Trung Hải do Sun Group phát triển tại Bãi Cháy được rò rỉ, các nhà đầu tư khắp miền Bắc đã “nháo nhào” tìm kiếm thông tin về dự án này.

Đầu tháng 5, Calvia được ra mắt. Đây là 1 trong 2 phân khu của Sun Grand City Feria - đô thị ở phong cách nghỉ dưỡng đầu tiên của Sun Group phát triển tại Hạ Long. Calvia gây chú ý khi sở hữu vị trí lý tưởng “cận biển, kế hồ, tiếp giáp phố” tại trung tâm Bãi Cháy, với tầm nhìn panorama hướng biển, ngắm trọn đảo Rều xinh xắn ban ngày và lung linh về đêm, cùng hệ thống tiện ích đa dạng đang dần được hoàn thiện.

Đúng như ý nghĩa tên gọi Feria (“kỳ nghỉ” trong tiếng Tây Ban Nha), Sun Grand City Feria cũng như Calvia được kỳ vọng đem đến cho các cư dân tương lai một cuộc sống tựa như kỳ nghỉ thượng lưu kéo dài suốt 365 ngày trong năm. Sức hút của Calvia đến từ chính lợi ích nhân đôi của nó. Đây là nơi mà cư dân có thể an cư song hành nghỉ dưỡng, một lợi ích “nhất cử lưỡng tiện” xứng đáng với số tiền đầu tư bỏ ra.

Một Calvia - Tây Ban Nha thu nhỏ đang được đặt những viên gạch đầu tiên, hứa hẹn đem đến sản phẩm xứng tầm để giới thượng lưu Quảng Ninh sở hữu, sinh sống và khẳng định vị thế bản thân, đồng thời là cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư phía Bắc.

Hơi thở Địa Trung Hải bên vịnh Hạ Long

Sở hữu vị trí vàng tại trung tâm nghỉ dưỡng Bãi Cháy, Calvia nói riêng và Sun Grand City Feria nói chung nằm trong hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng hoàn hảo mà Sun Group kiến tạo, với một Sun Premier Village Ha Long Bay Resort - khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp, một Sun Plaza Grand World - khu nhà phố thương mại sầm uất suốt đêm ngày, một Sun World Halong Complex - tổ hợp công viên giải trí hàng đầu Đông Nam Á, một cảng tàu khách quốc tế hiện đại giúp việc tham quan vịnh Hạ Long chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Trong bối cảnh sức hút đầu tư đang chuyển dần từ Hòn Gai sang Bãi Cháy và quỹ đất sở hữu lâu dài tại Bãi Cháy không còn nhiều, dễ hiểu tại sao nhiều nhà đầu tư mong mỏi sở hữu biệt thự Calvia đến vậy.

Xu hướng an cư tại Bãi Cháy lên ngôi khi tiện ích trong khu vực và giao thông kết nối toàn thành phố được nâng cấp mạnh mẽ

Không quá sôi động, cũng không quá tĩnh lặng, thành phố Calvia nguyên bản của đất nước bò tót được thế giới biết đến là vùng đất của sự phóng khoáng và thiên nhiên tươi đẹp, nơi mỗi người có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở của biển cả, sự ấm áp của ánh nắng và mát lành của những làn gió Nam Âu.

Đưa hơi thở này vào “tiểu Calvia” bên vịnh Hạ Long, chủ đầu tư khéo léo kết hợp nét văn hóa Địa Trung Hải với vẻ đẹp bản địa của Hạ Long. Đồng thời, nhằm thiết lập chuẩn mực sống mới tại Hạ Long, chủ đầu tư dự án còn bố trí hơn 38.000m2 diện tích tiện ích dành cho cư dân, bao gồm hệ thống công viên, hồ cảnh quan, sân chơi trẻ em, trung tâm thể thao ngoài trời cùng Clubhouse 5 sao đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí thời thượng.

Sun Grand City Feria nằm ngay bên cạnh khu nghỉ dưỡng cao cấp Premier Village Ha Long Bay Resort

Cảm hứng Địa Trung Hải cũng đến từ phong cách thiết kế độc đáo, kế thừa tinh hoa kiến trúc nhân loại. Các căn biệt thự Calvia là sự quyện hòa tinh tế giữa lối kiến trúc mái đỏ đặc trưng của Tây Ban Nha cùng viền xanh tinh tế của những ngôi nhà trên đảo Santorini (Hy Lạp), tượng trưng cho sự giao thoa của đất trời và biển cả, mang đến vẻ đẹp phóng khoáng, lãng mạn và cá tính, khai mở mọi xúc cảm và giác quan.

Các căn biệt thự có thiết kế chiều cao mỗi tầng lên tới 3,6m, không chỉ là sự hài hòa với lối sống của người Hạ Long, mà còn giúp đón trọn vị biển, ánh nắng và gió trời. Với đa dạng các sự lựa chọn từ biệt thự đơn lập, song lập đến tứ lập, cư dân có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và sở thích của mình, nhưng đều tựu trung lại ở nét phóng khoáng, tự nhiên của Địa Trung Hải, mang tới cho chủ nhân biệt thự một cuộc sống mang màu sắc nghỉ dưỡng đúng điệu nhất.

Phân khu Calvia thuộc Sun Grand City Feria đang tạo sức nóng trên thị trường

Calvia trên hòn đảo Mallorca sở hữu những bãi tắm tuyệt đẹp như Cala Vinyes, Palma Nova… “Tiểu Calvia” bên bờ vịnh Hạ Long cũng sở hữu bãi tắm và đường bờ biển đẹp bậc nhất miền Bắc, trải dài từ vòng xuyến Hoàng Quốc Việt theo tuyến đường kỳ quan đến chân cầu Bãi Cháy, nơi phù hợp cho các hoạt động tắm biển hay vui chơi giải trí ngoài trời. Vị trí này còn được nhìn nhận là đắc địa, thuận thủy, thuận phong, sinh vượng khí, hứa hẹn mang đến tài lộc, may mắn cho chủ nhân. Như vậy, khát khao được sống an lành giữa Calvia - Địa Trung Hải ngay tại bờ vịnh Hạ Long sẽ không còn là giấc mơ xa xôi.

