Những căn biệt thự nghỉ dưỡng đắt giá tại Bãi Kem (Nam Phú Quốc) trong tương lai sẽ được quản lý, vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp với nhiều dịch vụ 5 sao, hứa hẹn mang đến không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, có tính cá nhân hoá cao.

Dịch vụ quản gia chăm sóc second-home lên ngôi

Tầng lớp giàu có ở các nước châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore… ngày càng muốn tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, được chăm sóc A - Z trong chính căn nhà của mình. Do đó, họ sẵn sàng chi mạnh tay cho dịch vụ thuê quản gia chuyên nghiệp. Tại Nhật Bản, mức giá dành cho gói quản gia chỉ phục vụ trong ngày dao động từ 150 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng mỗi tháng.

Hiệp hội Quản gia chuyên nghiệp quốc tế ước tính, hiện có hàng triệu quản gia chuyên nghiệp trên thế giới. Số quản gia tăng đều đặn trong 30 năm qua, mức tăng mạnh nhất là trong vòng 10 năm gần đây. Sự tăng trưởng không ngừng của giới thượng lưu chính là lý do dẫn đến điều này. Từ những công việc thường ngày như: đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối…; đến những công việc đòi hỏi kỹ năng cao hơn như: tổ chức sự kiện, tiệc, điều phối người làm trong nhà… đều được đáp ứng nhờ các đơn vị cung cấp dịch vụ quản gia chuyên nghiệp.

Dịch vụ quản gia chuyên nghiệp hiện được giới thượng lưu ưa chuộng (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, với mô hình second-home, ngoài mục đích nghỉ dưỡng cá nhân, gia chủ còn có nhu cầu khai thác cho thuê trong thời gian nhàn rỗi. Do đó, các đơn vị vận hành chuyên nghiệp là điều cần thiết để quán xuyến, trông coi ngôi nhà luôn mới, hỗ trợ cho thuê…

Tại Việt Nam, nếu như second-home ở vùng ven đô thường thuê người trông nom thời vụ; thì những second-home nằm trong dự án tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch “hot” như: Phú Quốc, Sầm Sơn, Hạ Long… chuộng các đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp hơn. Ngày nay, các chủ đầu tư ngày càng khéo chiều lòng khách hàng khi thiết lập hoặc “bắt tay” với những đơn vị quản lý vận hành tên tuổi, cung cấp các dịch vụ hàng đầu để chăm sóc “ngôi nhà thứ hai”. Trong đó, quản gia là một trong những dịch vụ điển hình, được ưa thích.

Chăm lo cho từng căn biệt thự tương lai

Là dự án khu đô thị nghỉ dưỡng mang phong cách nhiệt đới đặc sắc tại đảo Ngọc, Sun Tropical Village đề cao sự riêng tư, gần gũi thiên nhiên, chú trọng vấn đề an ninh, tạo cảm giác về một nơi “đi để trở về” thân thuộc. Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) - chủ đầu tư dự án cho biết, sau khi được bàn giao và đưa vào sử dụng, những căn biệt thự tại Sun Tropical Village sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của Sun Property Management - thương hiệu quản lý vận hành các khu đô thị trực thuộc Sun Property.

Cụ thể, khi mới nhận nhà, Sun Property Management sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh sau xây dựng hoặc dịch vụ vệ sinh chuyên sâu, định kỳ hoặc theo giờ, bao gồm: giặt rèm cửa, sofa, thảm, khử mùi, khử khuẩn, diệt côn trùng… Trong quá trình vận hành và khai thác, để giữ được nét nguyên sơ của căn biệt thự giữa không gian thiên nhiên xanh, Sun Property Management sẽ cung cấp dịch vụ: chăm sóc sân vườn, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ… Các dịch vụ sửa chữa kỹ thuật khác cũng sẽ được cung ứng để giúp căn biệt thự tương lai luôn vận hành trơn tru ngay cả khi chủ nhân vắng mặt.

Từng căn biệt thự tại Sun Tropical Village sẽ được chăm chút bởi dịch vụ 5 sao của Sun Property Management (Ảnh phối cảnh)

Đặc biệt, tại dự án Sun Tropical Village, quản gia là dịch vụ không thể thiếu. Tại đây, quản gia sẽ giúp chủ nhân tương lai đặt tour du lịch, đưa đón sân bay, tổ chức tiệc tại gia hoặc quản lý, nhận booking, check in, check out, hỗ trợ khách lưu trú…

Bên cạnh đó, tại “ngôi làng nhiệt đới”, chủ đầu tư sẽ bố trí an ninh 3 lớp gồm: hệ thống camera 24/7 tại các khu vực trọng điểm; đội ngũ an ninh tuần tra, duy trì cơ sở vật chất, đảm bảo các tiện ích được sử dụng đúng mục đích, phản ứng nhanh trước những tình huống phức tạp; các bốt trực cố định tại những điểm ra vào chính của khu đô thị tương lai. Không những vậy, sau 10 giờ tối, toàn bộ barrier sẽ được hạ xuống để đảm bảo an ninh, không cho người lạ đi vào.

"Làng nhiệt đới” sẽ mang đến cuộc sống an yên với dịch vụ an ninh cao cấp (Ảnh phối cảnh)

Không chỉ chú trọng công tác vận hành tại nội khu dự án, Sun Property còn dành nhiều tâm huyết cho 2 tiện ích lớn ngay kế bên Sun Tropical Village. Nếu công viên Wellness Bãi Kem mang tới đầy đủ các tiện ích chăm sóc sức khỏe giữa thiên nhiên như: bể bơi thuỷ sinh, cung đường chạy bộ, khu vực tập yoga…; thì dự kiến sân golf trên đỉnh đồi kề bên dự án sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu của những cư dân thượng lưu.

"Một bước tới sân golf đỉnh cao” dự kiến là tiện ích đáng chờ đợi tại dự án Sun Tropical Village (Ảnh phối cảnh)

“Mảnh ghép wellness second-home trong tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp của Sun Group tại Nam Phú Quốc thu hút giới thượng lưu bởi không gian đậm chất nhiệt đới, tối ưu hóa những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và hưởng lợi nhờ các tiện ích vui chơi - giải trí gần kề. Do đó, chúng tôi nhận định rằng, tiềm năng tăng giá và khai thác cho thuê của biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án Sun Tropical Village rất cao. Nhất là khi dự án khu đô thị được quản lý, vận hành bởi đơn vị chuyên nghiệp, giúp gia chủ tương lai an tâm trong mọi thời điểm”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Doãn Phong