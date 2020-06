Giải Jackpot hơn 91,3 tỷ đồng của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott diễn ra tối nay (19/6) đã tìm được 2 tấm vé cùng trúng giải.

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng 601 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay (19/6) đã tìm thấy chủ nhân của giải độc đắc trị giá hơn 91,3 tỷ đồng.



Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng 601 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay là: 04 -12 - 17 - 19 - 32 - 45.



Điều thú vị là Hội đồng mở thưởng đã xác định có đến 2 chiếc vé trùng khớp với 6 cặp số vừa tìm thấy. Do đó, giá trị giải Jackpot trị giá hơn 91,3 tỷ đồng sẽ được chia đôi cho chủ nhân của hai tấm vé số này. Có nghĩa là, chủ nhân của mỗi tấm vé trên sẽ nhận được 45.684.111.000 đồng.



Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, 2 vị khách hàng trúng giải Jackpot ngày hôm nay sẽ phải nộp khoảng tiền hơn 4,5 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Và sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, mỗi người chơi may mắn trúng giải độc đắc sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 41 tỷ đồng.

2 tấm vé cùng trúng giải độc đắc.

Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.



Đây là giải Jackpot thứ 4 của Xổ số Vietlott trong tháng 6 này.



Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 439 loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 18/6, Vietlott đã tìm được 1 chiếc vé của người chơi trúng giải Jackpot 2, trị giá 3.122.220.850 đồng.



Vào tối 16/6, chiếc vé của người chơi trúng Jackpot 2 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cũng được tìm thấy.



Cách đó ít lâu, vào tối 6/6, Vietlott cũng chỉ tìm được 1 tỷ phú duy nhất trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 7,2 tỷ đồng của loại hình xổ số Power 6/55.



Còn vào tháng 5, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 423 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối 12/5, Vietlott đã tìm ra chủ nhân của giải Jackpot trị giá hơn 192 tỷ đồng. Vé độc đắc này được phát hành tại điểm bán ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.



Giải Jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55 hiện đã cán mốc gần 55 tỷ đồng và vẫn đang đợi người chơi may mắn tiếp theo.



Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 601 của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45, ngoài 2 giải độc đắc trị giá hơn 45 tỷ đồng, Hội đồng quay thưởng còn tìm được ra 45 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2.219 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 35.925 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.



Anh Tuấn