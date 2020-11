Công an huyện Tiểu Cần phối hợp phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa phát hiện, bắt quả tang Bùi Thị Đào và Nguyễn Huỳnh Minh Tâm về hành vi làm tiền giả tại nhà trọ thuộc ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử.

browser not support iframe.



Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10/2020, khi còn làm thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, Tâm và Đào bàn bạc mua máy Scan màu làm tiền giả để lưu hành.

Ngày 30/10, Đào và Tâm thuê nhà trọ ở ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử để ở và mua bán trái cây. Tại đây, Tâm sử dụng máy tính và máy scan màu làm tiền giả được khoảng 600 tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng; sau đó Đào đem tờ tiền có mệnh giá trên trả tiền dư cho khách mua trái cây khoảng 431 tờ tiền.

Tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an kiểm tra và bắt quả tang Đào đang trả tiền thừa cho khách bằng tiền giả.



Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 169 tờ tiền, 01 máy in màu, 01 máy tính xách tay, 01 USB, 13 giấy chứng minh nhân dân giả và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả.Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Theo ANTV)