Vì sao bắt buộc mua bảo hiểm TNDS xe máy thay vì tự nguyện? Bảo hiểm bắt buộc là loại hình bảo hiểm do chính phủ quy định nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an sinh xã hội. Trong số này, một sản phẩm có tác động sâu rộng nhất đến hầu như tất cả các hộ gia đình chính là bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (bao gồm xe mô tô và xe hơi) đã được áp dụng tại Việt Nam hơn 10 năm qua. Cụ thể, mọi chủ xe cơ giới bắt buộc phải tham gia loại hình bảo hiểm này, đồng thời những doanh nghiệp được triển khai loại hình bảo hiểm này bắt buộc phải cung cấp dịch vụ bảo hiểm theo quy định và mức phí do Nhà nước quy định. Phí bảo hiểm được Chính phủ xem xét vừa đủ quỹ bồi thường và chi phí triển khai nên rất thấp so với thu nhập của chủ xe cơ giới. Đối với xe môtô quy định mức phí 66.000 đồng/năm, tức chưa đến 200 đồng/ngày. Trong khi DN phải chi trả đến 100 triệu đồng/người bị tử vong và dự kiến tăng lên 150 triệu đồng/người. Sản phẩm này cho phép người bị tai nạn do xe cơ giới gây ra có ngay một khoản tài chính để chi trả tiền cấp cứu, điều trị, thay thế tài sản hư hại hay quyền lợi khi tử vong do công ty bảo hiểm thay mặt chủ xe chi trả. Song song với bảo hiểm bắt buộc nhằm để bảo vệ bên thứ ba, các DNBH cũng triển khai sản phẩm bảo hiểm ô tô - xe máy tự nguyện, bao gồm bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới và bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe.