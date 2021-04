Fanpage trên mạng xã hội Facebook biến mất, cổng rút tiền trên sàn giao dịch về tài khoản cá nhân cũng bị đóng đã khiến cho hàng nghìn người tham gia tổ chức tài chính Lion Group đứng ngồi không yên.

Những chuyển động bất thường này cho thấy, bản chất đa cấp của cái gọi là đầu tư tài chính trên nền tảng huy động vốn thời 4.0 đang dần lộ diện.



Kinh doanh ngoại hối chỉ là lừa đảo

Thông tin từ một leader (trưởng nhóm) của mô hình Lion Group thuộc sàn đầu tư FxTradingmarkets tại TP Hà Tĩnh cho biết, mô hình này xuất hiện tại Hà Tĩnh khoảng gần 2 năm nay, đến thời điểm này đã có cả nghìn nhà đầu tư tham gia. Thủ tục rất đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể trở thành thành viên của group, với điều kiện là phải đóng góp tối thiểu số tiền ban đầu 1.000 USD (thông qua trưởng nhóm hoặc tự nạp vào sàn). Với số tiền này, theo giới thiệu là mỗi ngày người chơi được tính lãi từ 8-9,5 USD, tương đương 240-285 USD/tháng. Số tiền đầu tư ban đầu càng lớn thì tiền lãi càng cao, thời gian thanh khoản càng nhanh.

Buổi hội thảo có hàng nghìn người tham gia để lôi kéo thành viên của một mô hình forex biến tướng đa cấp.

Mặc dù xuất hiện trên thị trường Hà Tĩnh chưa lâu nhưng tổ chức này đã âm thầm lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, trong đó có cả cán bộ, công chức, giáo viên, bác sĩ... Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, khi các cơ quan quản lý vào cuộc quyết liệt, bản chất của tổ chức này dần bị bộc lộ thì bất ngờ.

Ngày 25 và 26-12-2020, trên nhóm Facebook của cộng đồng Lion Group (hiện tại đã bị gỡ bỏ) phát đi thông báo với nội dung: “Theo chỉ thị của sư phụ Iker Phương thì trong 7 ngày trở lại (từ 25 đến 31-12-2020), tất cả các nhóm cộng đồng đầu tư tài chính Việt Nam trên Facebook kể cả nhóm lớn và nhỏ sẽ bị hủy bỏ. Mọi hoạt động chia sẻ, giao lưu sẽ được liên lạc với nhau trên ứng dụng chát Telegram”. Sau thông báo này, các diễn đàn hoạt động của hội nhóm Lion Group được chuyển từ công khai sang trạng thái riêng tư, một số nhóm kích hoạt chế độ lưu trữ chỉ có thể đọc bài viết cũ mà không thể đăng tải, bình luận bài viết mới.

Tiếp đó, với lý do tạm ngừng hoạt động để bảo trì hệ thống, cổng rút tiền Fxexchange cũng bị đóng, khiến cho nhà đầu tư không thể rút tiền vốn của mình đang nằm trên sàn giao dịch về tài khoản cá nhân. Thông báo cho biết, đến ngày 17-1 sẽ mở lại cổng rút tiền nhưng trên thực tế, Lion Group tiếp tục trì hoãn, kéo dài đến tháng 3-2021 hệ thống này vẫn chưa được mở.

Thành viên của Lion Group thường xuyên tặng quà để tạo lòng tin, tiếp cận và lôi kéo khách hàng.

Theo một nhà đầu tư, nhóm trưởng cho biết lý do chính của việc đóng cổng là để đồng tiền ảo của Lion chuẩn bị... niêm yết trên sàn quốc tế. Mặc dù vậy, đến nay, thông tin này vẫn chỉ là nội bộ. Trong khi đó, do không rút được tiền từ hệ thống, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu bấn loạn. Để trấn an, một số trưởng nhóm thông báo sẽ thu mua lại tiền trong tài khoản, với điều kiện chấp nhận quy đổi ra tỷ giá có mệnh giá thấp hơn nhiều so với thực tế.

Trong khi đó, tại Nghệ An, hoạt động của Lion Group tương đối sôi động, với hàng chục nghìn người tham gia. Tuy nhiên, bản chất của hoạt động này là hình thức kinh doanh đa cấp trái phép, Lion Group không kinh doanh gì để tạo ra sản phẩm mà chỉ dùng chiêu trò lấy tiền người đầu tư sau trả lãi suất cao cho người đầu tư trước.

Đại tá Hồ Bá Võ, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bản thân ông đã bỏ tiền túi ra tham gia vào một nhánh của tổ chức này và đã bóc trần sự thật đằng sau cái gọi là “không là gì nhưng vẫn có nhiều tiền”. Theo đó, hình thức lừa đảo của Lion Group không hề mới, được tổ chức chặt chẽ theo từng cấp bậc, người tham gia là những "nhà đầu tư". Họ chỉ việc đóng tiền vào sau khi được cấp 1 tài khoản, phần việc còn lại là do những người trực tiếp điều hành, kiểm soát hệ thống, gọi chung là "Ban chuyên gia".

Số tiền của các nhà đầu tư sẽ được "ban chuyên gia" giao dịch giúp với cam kết sẽ kiếm lợi nhuận tối thiểu 22% số tiền đã đầu tư. Nhà đầu tư mất 1,2% trên tổng số tiền đầu tư cho hoạt động của các chuyên gia điều hành. Những người giới thiệu người khác tham gia mở tài khoản sẽ được nhận phí hoa hồng. “Tại Việt Nam hiện có khoảng 44.000-55.000 người tham gia hệ thống này, trong đó có khoảng 95% nhà đầu tư mất trắng, chỉ có 5% người kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Họ là những người trong “Ban chuyên gia”, các nhóm trưởng, ăn chia với nhau từ chính số tiền mà các nhà đầu tư đóng vào", Đại tá Hồ Bá Võ thông tin thêm.

Về khả năng thu hồi lại tiền vốn, luật sư Nguyễn Vinh Diện, Văn phòng luật sư Vinh Diện và Cộng sự tại Nghệ An cho biết, các giao dịch của nhà đầu tư đều thông qua tài khoản được mở trên hệ thống internet, trong khi các hệ thống này chưa được các cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép nên nếu có xảy ra rủi ro thì quyền lợi của họ sẽ không được đảm bảo.

Cảnh giác trước những lời mời chào lãi suất cao



Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ ở Hà Tĩnh mà tại Nghệ An cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, thời gian gần đây, hiện tượng “tất cả các nhóm cộng đồng đầu tư tài chính Việt Nam trên Facebook, kể cả nhóm lớn và nhỏ sẽ bị hủy bỏ” để chuyển sang liên lạc qua ứng dụng chat Telegram, là một sự việc bất thường trong hoạt động của hệ thống Forex tại Việt Nam.

Một nhóm trưởng chiếm đoạt tiền của “nhà đầu tư” bị thông báo loại ra khỏi hệ thống.

Theo nhận định, thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về tính mập mờ, thậm chí là núp bóng tài chính để huy động vốn trái pháp luật, hoạt động theo mô hình đa cấp... nên tổ chức này đã chuyển từ trạng thái công khai sang bí mật. Thậm chí, các mô hình đa cấp khác nói chung và Lion Group nói riêng có chiều hướng phát triển về các vùng nông thôn, miền núi. Trong đó, chú trọng đến những vùng quê có nhiều người đi xuất khẩu lao động, chào mời thêm thành viên vào hệ thống để tiếp tục duy trì và hoạt động.

Chị Trần Cẩm Tú, quê tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, các thành viên Lion Group về huyện Cẩm Xuyên săn lùng các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài, vợ ở nhà rảnh rỗi nên rủ rê đi uống cà phê, nghe chia sẻ làm giàu không khó. Đa phần các chị sẵn tiền, hiểu biết còn hạn chế nên tham gia. Thậm chí, có cụ bà 80 tuổi vẫn tham gia chơi forex.

Để lôi kéo nhiều người đầu tư, các thành viên của Lion Group đã không ngần ngại khoe tài sản, tiền bạc có được sau một thời gian tham gia vào tổ chức này. Tài sản để khoe chủ yếu là xe ô tô nhưng trên thực tế, phần lớn là mua xe trả góp. Ngoài ra, các thành viên của Lion Group còn tự góp tiền để làm từ thiện như trao quà cho học sinh nghèo, hỗ trợ bà con bị thiên tai bão lũ, xây cầu ở vùng khó khăn... Thực chất, đây là “mồi nhử” nhằm lôi kéo người có lòng tham để huy động tiền gửi.

Thông báo “đóng cửa” liên lạc qua facebook của Lion Group khiến nhiều “nhà đầu tư” hoang mang

Được biết, hiện nay ngoài Lion Group, trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều địa phương trong cả nước, đã xuất hiện một số sàn đầu tư ngoại hối như Magic Option, Dafco, SuperForex, Crowd1, Etop Bank... với hình thức hoạt động tương tự nhau và đặc biệt là vận hành theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động của các đường dây lừa đảo núp bóng các kinh doanh ngoại hối rất phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Đánh vào tâm lý ham lãi suất cao của không ít người, các đối tượng đã lôi kéo, rủ rê người dân tham gia. Trong khi đó, pháp luật chưa có chế tài để xử lý, ngăn chặn dứt điểm vấn nạn này. Vì vậy mỗi người hãy tỉnh táo, nâng cao cảnh giác trước các loại hình kinh doanh này.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, hiện nay Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch forex nào. Do đó, các hoạt động giao dịch kinh doanh ngoại hối trên nền tảng thương mại điện tử là bất hợp pháp, trái với quy định pháp luật. Lion Group là tổ chức tự xưng, hoạt động huy động vốn đa cấp trái pháp luật. Hiện nay, công an các địa phương cũng đã phát đi cảnh báo tới người dân về tổ chức Lion Group nói riêng và các hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo nói chung. Các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn, nguy cơ lừa đảo trên các sàn đầu tư tài chính đa cấp. Đồng thời phát hiện, xử lý các cá nhân có hành vi lôi kéo người dân địa phương tham gia vào hình thức kinh doanh tiền ảo.

Tháng 6-2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) ra thông báo về các website như Onelinknetwork.com; ChiliMall.net; Vitae.co; Crowd1.com; Tcapital.org; Winvest.io... hoạt động có dấu hiệu lợi dụng nền tảng thương mại điện tử để kinh doanh đa cấp trái phép. Tháng 7 và tháng 9-2020, Bộ Công an cũng đã liên tiếp phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác khi đầu tư vào hệ thống Winsbank và hệ thống MyAladdinz, do các hệ thống này có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua mạng internet.

(Theo An Ninh Thế Giới)