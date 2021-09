Dịch Covid-19 bùng phát gây ra nhiều xáo trộn trên mọi khía cạnh của đời sống. Một giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả là phương án cần thiết để vững tâm vượt qua khó khăn, bảo vệ bản thân và gia đình trước mọi đổi thay.

Đại dịch tác động tiêu cực đến sức khỏe và tài chính của người dân

Dịch Covid-19 kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người dân mà còn tác động tiêu cực đến thị trường kinh tế và lao động. Hậu quả của những tác động tiêu cực này dự kiến sẽ còn kéo dài nhiều năm kể cả khi đại dịch kết thúc. Để vững vàng trước những bất ngờ không lường trước, mỗi người dân cần xây dựng một "hệ miễn dịch" đủ mạnh không chỉ sức khỏe mà còn cả tài chính. Phương án phù hợp thời điểm này là tham gia các giải pháp bảo hiểm nhân thọ để dự phòng tài chính an toàn cho tương lai, đồng thời bảo vệ bản thân, gia đình trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể, tính mạng.

Việt Nam nằm trong top 2 các quốc gia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương chi tiêu nhiều cho các gói bảo hiểm cao cấp (38%), chỉ sau Ấn Độ (39%). Nguồn: Nielsen

Giải pháp "giảm xóc" về sức khỏe và tài chính

Nửa đầu năm 2021, trong khi nhiều ngành nghề khốn khó vật lộn trong đại dịch thì doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng 16,2% so với cùng kỳ 2020. Điều này cho thấy Covid-19 và giãn cách xã hội đã tác động đến lối sống và quản lý tài chính của người dân theo hướng tăng ý thức phòng ngừa những rủi ro trong tương lai. Họ sẵn sàng chi nhiều hơn cho các gói bảo hiểm như một giải pháp dự phòng rủi ro cho cả sức khỏe lẫn tài chính.

Nắm bắt nhu cầu đó, các hãng liên tục nghiên cứu và tung ra nhiều giải pháp bảo hiểm mới phù hợp với bối cảnh hiện tại. Điển hình như bảo hiểm nhân thọ Sống Trọn Cân Bằng - sản phẩm hợp tác giữa VPBank và AIA Việt Nam ra mắt tháng 8/2021. Khi tham gia sản phẩm, khách hàng sẽ được an tâm tài chính trước những rủi ro tử vong, tai nạn, thương tật, bệnh hiểm nghèo với hạn mức bảo vệ tối đa lên tới 300% số tiền bảo hiểm nếu tử vong do tai nạn trong trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng lãi từ kết quả đầu tư vào Quỹ Liên kết chung, từ đó chủ động gia tăng tài sản. Đây là một ưu điểm khác biệt của Sống Trọn Cân Bằng so với các sản phẩm bảo hiểm thuần tích lũy.

Khách hàng yên tâm với kế hoạch tích lũy an toàn, hiệu quả trong thời dịch nhờ quyền lợi hưởng lãi suất cam kết từ kết quả đầu tư

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay, nhu cầu điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với mọi sự biến động trong cuộc sống ngày càng tăng cao. Đáp ứng nhu cầu này, Sống Trọn Cân Bằng mang đến quyền lợi linh hoạt điều chỉnh, giúp khách hàng dễ dàng thay đổi số tiền bảo hiểm, theo đó chuyển đổi quyền lợi để gia tăng sự bảo vệ. Thêm vào đó, để xoay sở tài chính trong những trường hợp khẩn cấp, người tham gia bảo hiểm được linh hoạt rút tiền trong suốt thời hạn hợp đồng.

Với chi phí từ 2 triệu đồng mỗi tháng, khách hàng đã có thể tham gia bảo hiểm Sống Trọn Cân Bằng và an tâm được bảo vệ trọn vẹn đến 100 tuổi. Không chỉ cung cấp những lợi ích vững chắc trong dài hạn mà VPBank và AIA Việt Nam còn không ngừng tăng thêm nhiều quyền lợi hấp dẫn khác dành cho khách hàng khi mua sản phẩm tại thời điểm này.

Ưu đãi hấp dẫn mừng ra mắt sản phẩm

Khách hàng có cơ hội trúng xe Mazda CX-5 khi tham gia bảo hiểm Sống Trọn Cân Bằng

VPBank và AIA Việt Nam đang triển khai chương trình bốc thăm may mắn "Trọn vẹn cân bằng - Tận hưởng cuộc sống" với nhiều quà tặng hấp dẫn, có tổng giá trị gần 1 tỉ đồng. Từ 16/8 - 5/10, khách hàng VPBank khi tham gia sản phẩm Sống Trọn Cân Bằng của AIA sẽ có cơ hội quay số trúng thưởng: Giải “Sống Sang”: xe Mazda CX-5 trị giá 850 triệu đồng; Giải “Sống Chất”: iPhone 12 Promax và Apple Watch SE trị giá 42 triệu đồng; Giải “Sống Vui”: Smart TV LG 75 inches trị giá 29 triệu đồng; Giải “Sống Khỏe”: đồng hồ Garmin & xe đạp thể thao Giant trị giá 18 triệu đồng.

Ngoài ra, tất cả hợp đồng đều được nhận voucher mua sắm trị giá từ 1 - 3 triệu đồng. Ngay khi đăng ký nhận tư vấn, khách hàng sẽ nhận ngay e-book nấu ăn Thuận tự nhiên và album nhạc Spotify đa dạng chủ đề - những món quà sức khỏe và tinh thần thiết thực cho cuộc sống.

Chương trình "Trọn vẹn cân bằng - Tận hưởng cuộc sống": https://bit.ly/vpbank-aia-2

Ngọc Minh