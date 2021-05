Bà Thạch Thị Thùy Hương, Giám đốc Công ty Nam Hương và bà Lê Mai Hoa, Giám đốc Công ty DHD Thương mại Quốc tế bị hoãn xuất cảnh do công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cục Hải quan Hải Phòng vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 cá nhân liên quan đến nợ thuế. Đó là trường hợp của bà Thạch Thị Thùy Hương (sinh năm 1985, trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và bà Lê Mai Hoa (sinh năm 1978, trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM).

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do bà Hương là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nam Hương (xóm 8, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (tổng số tiền nợ thuế gần 770 triệu đồng).

Từ đầu năm, nhiều cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh, dừng làm thủ tục hải quan vì công ty nợ thuế. Ảnh: Hoàng Hà.

Cùng với lý do nêu trên, cơ quan hải quan đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Hoa, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần DHD Thương mại Quốc tế (thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Doanh nghiệp này đang nợ thuế gần 1 tỷ đồng.

Thời gian đề nghị tạm hoãn xuất cảnh từ 18/5 đến khi các tổ chức, cá nhân liên quan hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế) quy định các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gồm thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp trên.

Người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh thì có thẩm quyền quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh; người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh có trách nhiệm hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh chậm nhất không quá 24 giờ làm việc, kể từ khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

(Theo Zing)