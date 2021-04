Sáng nay (14/4), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin đã ở mức cao nhất mọi thời đại khi chạm ngưỡng kỷ lục gần 64.000 USD, kéo theo hàng loạt đồng tiền ảo khác cũng tăng giá mạnh.

Giá đồng tiền ảo Bitcoin trên CoinDesk vào đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam) được giao dịch quanh ngưỡng hơn 63.000 USD, tăng khoảng 4% so với ngày hôm qua. Trong 24 giờ gần nhất, đồng tiền ảo Bitcoin có lúc còn chạm đến ngưỡng 63,707 USD.



Đà tăng này đưa giá trị vốn hóa của thị trường Bitcoin tiến tới mốc 1.187 tỷ USD, lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng 24 giờ qua đạt 69,3 tỷ USD.

Giá Bitcoin lập kỷ lục mới.

Giá đồng tiền ảo Bitcoin tăng một cách đầy ấn tượng. Sau khi thiết lập mức giá kỷ lục 61.800 USD vào ngày 13/3, giá Bitcoin đã lao dốc. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng qua, giá Bitcoin đã 4 lần lấy lại mốc 60.000 USD/đồng, 2 lần xuyên thủng ngưỡng 61.000 USD/đồng (vào ngày 10/4 và ngày 12/4). Tới 15h30' ngày 13/4, đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới này được giao dịch quanh ngưỡng 62.700 USD/đồng. Và tới sáng nay, giá Bitcoin được giao dịch quanh ngưỡng hơn 63.000 USD/đồng.



Giá Bitcoin đã tăng hơn 70% kể từ đầu năm nay. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân khiến đồng tiền số giá trị nhất thế giới này tăng giá phi mã là do nhu cầu của thị trường, đặc biệt là sự tham gia của những nhà đầu tư lớn. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức đã đầu tư mạnh vào tiền điện tử sau khi Tesla thông báo đầu tư 1,5 tỷ USD vào Bitcoin và cho phép khách hàng thanh toán bằng tiền mã hóa.



Đáng chú ý, việc Bitcoin tăng giá mạnh thời gian gần đây còn do tác động của sự kiện Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Mỹ - phát hành cổ phiếu trên sàn Nasdaq vào ngày hôm nay (14/4). Coinbase là sàn giao dịch cho phép người dùng có thể tiến hành trao đổi mua bán các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, Litecoin,... và các loại tài sản kỹ thuật số. Coinbase chấp nhận nhiều loại tiền pháp định để đổi lấy những loại tiền kỹ thuật số mà sàn cung cấp. Các loại tiền tệ được Coinbase chấp nhận là EUR, GBP và USD.



Trở lại diễn biến thị trường, giá Bitcoin tăng mạnh đã kéo theo nhiều tiền ảo vốn hóa lớn tăng phi mã trong 24 giờ qua.



Đơn cử, đồng tiền số lớn thứ hai là Ethereum tăng 5,92% lên 2.293 USD; Bitcoin Cash tăng 19,18%, có giá 802,6 USD; Cardano tăng 12,09%, lên 1,47 USD; Litecoin tăng 8,22%, lên mức giá 271,85 USD; Monero tăng 6,52%, có giá 329,4 USD; Stellar tăng 14,84%, lên mức giá 0,665 USD...



Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các tiền ảo hàng đầu đẩy tổng vốn hóa toàn thị trường lên cao. Tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền ảo vào đầu giờ sáng nay (14/4) ghi nhận ở mức 2.190 tỷ USD, tăng hơn 5% so với ngày hôm qua.



Anh Tuấn