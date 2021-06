Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khám phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng bằng hình thức mua bán thẻ voucher qua mạng.

browser not support iframe.



Đối tượng lừa đảo được cơ quan công an làm rõ là Cao Hữu Phúc, 26 tuổi, trú tại Ea Súp, Đăk Lăk. Theo tài liệu của cơ quan công an, chỉ tính từ tháng 4 năm 2021 đến nay, Phúc đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của gần 30 bị hại.

Thủ đoạn của Phúc đó là nắm được nhu cầu của người dân trong việc mua bán, trao đổi Voucher có giá trị cao của hãng xe oto Vinfast nên Phúc đã sử dụng nhiều sim rác rồi lập các tài khoản facebook, zalo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cả người mua và người bán…

Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm trên không gian mạng. Do vậy, người dân cần nêu cao cảnh giác trước mọi thông tin cũng như các giao dịch trên mạng hay qua điện thoại.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid-19, một số đối tượng đã khai thác triệt để những thông tin trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Để phòng ngừa loại tội phạm này, cùng với các giải pháp của lực lượng chức năng, người dân cần chủ động phòng ngừa trước những diễn biến mới của tội phạm trong thời điểm hiện nay.

(Theo ANTV)