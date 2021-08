Một số đối tượng là người nước ngoài đã cấu kết với số đối tượng trong nước thành lập các công ty trá hình cho vay tài chính, tín dụng phi ngân hàng để hoạt động cho vay qua ứng dụng di động nhằm thu lợi bất chính...

Ngày 11/8, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, xuất phát từ nhu cầu thực tế và cần thiết của xã hội về hoạt động cho vay, một số doanh nghiệp được thành lập hoạt động cho vay ngang hàng và đăng ký Giấy phép kinh doanh để hoạt động cho vay. Từ đó, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình trên để tạo các ứng dụng hoạt động trái phép và sử dụng thủ đoạn quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội, website với nội dung cho vay lãi suất thấp, không gặp mặt, thủ tục cho vay nhanh gọn, giải ngân từ 30 đến 60 phút và nhiều tiện lợi khác.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân cảnh giác, không nên vay tiền qua các ứng dụng di động “App” trên không gian mạng.

Một số đối tượng là người nước ngoài đã cấu kết với số đối tượng trong nước thành lập các công ty trá hình cho vay tài chính, tín dụng phi ngân hàng để hoạt động cho vay qua ứng dụng di động nhằm thu lợi bất chính, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Về cách thức hoạt động của các đối tượng này, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, để vay tiền, người dùng chỉ cần tải ứng dụng cho vay của chúng về điện thoại di động, điền đầy đủ thông tin cá nhân kèm theo ảnh chụp chứng minh nhân dân/căn cước công dân, ảnh chân dung.

Các ứng dụng cho vay khi được cài đặt vào điện thoại sẽ yêu cầu quyền truy cập vào vị trí, danh bạ, thư viện ảnh, quản lý cuộc gọi, tin nhắn trên điện thoại người vay (chủ yếu là các dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) với mục đích là để gây áp lực đòi nợ khi người vay quá hạn thanh toán.

Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức, Công an quận, huyện tổ chức thực hiện theo dõi, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các website quảng cáo các ứng dụng cho vay có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng, tập trung kiểm soát, phát hiện xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải các thông tin liên quan đến việc quảng cáo, hướng dẫn, mời gọi, lôi kéo người vay tiền qua ứng dụng di động với lãi suất thấp nhưng che giấu dưới các loại phí dịch vụ.

Đồng thời, kiến nghị các cơ quan ban ngành có thẩm quyền ngăn chặn, gỡ bỏ các website, ứng dụng có liên quan đến hoạt động cho vay trái phép, vi phạm pháp luật trên không gian mạng có công ty, văn phòng, cá nhân hoạt động tại địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị người dân cảnh giác, không nên vay tiền qua các ứng dụng di động “App” trên không gian mạng. Nếu có nhu cầu vay tiền thì người dân nên liên hệ các tổ chức tài chính được Nhà nước cấp phép hoạt động. Đồng thời, khi phát hiện những “App” cho vay tiền với lãi suất cao, người dân thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo Công An Nhân Dân)