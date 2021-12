Trước khi sa lưới pháp luật, những “chuyên gia đọc lệnh” hay những “ông chủ” sàn giao dịch tiền ảo thường khoe cuộc sống sang chảnh với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, xe sang nhà đẹp.

Không chỉ vậy mà các đối tượng này còn thường lên mạng xã hội rao giảng đạo lý và dạy cách kiếm tiền thần tốc. Đó là những chiếc bẫy được giăng sẵn chờ con mồi…

Những dòng trạng thái “sặc mùi” đạo lý

Mới đây, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo. Đối tượng bị bắt giữ là Ninh Đắc Huân, SN 1991 (trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo.

Tại cơ quan Công an, Ninh Đắc Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com. Sàn tiền ảo trên đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMOND với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn. Ngoài ra Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch điện tử khác.

Các “leader đọc lệnh” trong đường dây đánh bạc 87 nghìn tỉ.

Theo Công an thị xã Duy Tiên, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng rồi quay phim, chụp ảnh một số bất động sản, siêu xe để đưa lên YouTube, Facebook nhằm lấy niềm tin với khách hàng. Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11-2020, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên. Mở rộng điều tra và khai thác các tài liệu, cơ quan Công an xác định có hàng ngàn nhà đầu tư bị lừa với tổng số tiền là hơn 55 tỷ đồng.

Để tạo niềm tin và lôi kéo các nhà đầu tư, trên trang Facebook cá nhân của mình, Ninh Đắc Huân đã để lại thông tin giới thiệu bản thân là CEO tại Hướng dẫn giao dịch Forex - Đầu tư thông minh; Tổng giám đốc – thành viên hội đồng quản trị tại Công ty TNHH đầu tư Thương mại và Phát triển dịch vụ Luxury. Trong “hồ sơ” Facebook đối tượng khoe mình từng học hai trường: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bên cạnh đó, để khẳng định sự giàu có, đối tượng này còn thường xuyên chụp ảnh check in ở những nơi sang chảnh, khi thì ngồi trên du thuyền khi lại là trên những chiếc xế hộp thời thượng đắt tiền. Thi thoảng Huân “vô tình” khoe một mảnh đất mà mình mới tậu được. Đôi khi Huân lại thể hiện mình như một doanh nhân vô cùng bận rộn, công việc bộn bề từ sáng tới đêm.

Không chỉ dùng mạng xã hội để khoe độ sang chảnh mà Ninh Đắc Huân cũng thường xuyên nói những lời đạo lý trên trang Facebook cá nhân của mình như: “Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường… Người có ý chí vươn lên thì có ở vùng bùn nó cũng ngoi lên được và làm giàu, còn loại lười mà ham chơi có mà ngồi đỉnh núi vàng cũng mất hết. Đời công bằng lắm, làm nhiều thì ăn nhiều” hay “Tương lai rất dài, đừng vì lúc khó khăn mà bỏ cuộc. Sẽ có những đoạn đường bạn phải vừa đi vừa khóc nhưng đừng lo… rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Đôi khi cuộc sống có những sự thật không mấy dễ chịu nhưng chúng ta bắt buộc phải chấp nhận nó để có một cuộc sống thanh thản hơn…”.

Minh chứng cho sự “thành đạt” của mình, Ninh Đắc Huân nói giọng dạy dỗ, rằng: “Bố dặn tôi sau 30 tuổi không có quyền được nghèo khổ. Bởi vì khi đó đã có cả gánh nặng trên vai: Cha mẹ, con cái, gia đình…” hay “Khi còn trẻ, bạn sẽ thành công nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc”...

Trước đó, tháng 5-2020, Ninh Đắc Huân cũng đã đăng tải thông báo tuyển nhân viên sale ngành ngoại hối với nhiều điều kiện hấp dẫn như có cơ hội thăng tiến, lương từ 10 - 20 triệu...

Nhử “con mồi” bằng cuộc sống xa hoa

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá một đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên mạng Internet. 59 đối tượng bị bắt giữ, số tiền giao dịch trên không gian mạng lên đến gần 88.000 tỷ đồng, tương đương 3,8 tỷ USD (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Tang vật của vụ án đánh bạc 88 nghìn tỉ.

Tang vật thu được trong vụ án trị giá gần 21 tỉ đồng, trong đó có 2,9 tỉ đồng tiền mặt, nhiều máy tính xách tay, điện thoại cùng các giấy biên nhận, sổ hồng, hợp đồng mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh. Cầm đầu đường dây đánh bạc khủng này đều là những đối tượng mới ngoài 30, Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận).

Thủ đoạn lôi kéo người chơi tham gia của các đối tượng trong đường dây cờ bạc này không khác những đường dây đa cấp khác, thế nhưng vì mờ mắt trước lợi nhuận cũng như những vẻ hào nhoáng, khoa trương bên ngoài của các leader cùng những lời hứa sẽ hoàn tiền nếu chơi thua, mà người chơi vẫn xuống tiền không tiếc tay.

Đối tượng Ninh Đắc Huân thường xuyên khoe ảnh check in ở những nơi sang chảnh.

Các đối tượng tự vẽ ra vai trò của hai sàn giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs.com là trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com. Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo. Con bạc khi chơi thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm (leader), nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút người chơi, các leader tiếp tục sử dụng chiêu trò khoe mẽ, đánh bóng tên tuổi, sự giàu sang bằng các đồ hiệu đắt tiền, xế sang, nhà đẹp cùng những bữa tiệc tùng xa xỉ nhằm lôi kéo người chơi mới. Đánh vào lòng tham của người chơi, muốn làm giàu một cách nhanh chóng mà không mất nhiều công sức lao động, các đối tượng lôi kéo được nhiều người tham gia với mong muốn được đổi đời trong chớp mắt. Và cứ thế, người nọ lôi kéo người kia tham gia vì choáng ngợp trước sự xa hoa của các anh chị leader. Từ đó, nhóm này hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo đó, mỗi leader của mỗi nhánh sẽ tự tạo cho mình một tên group, nổi bật nhất là các nhánh của DK Group, Jenny Group, BLV Group, Porsche Group, We Group... Để lôi kéo nhà đầu tư, các leader từng nhánh chào mời bằng những cam kết đầy hấp dẫn như: Lợi nhuận 25% - 30% một tháng, chỉ mất 15 - 30 phút mỗi ngày, quỹ bảo hiểm bảo toàn rủi ro 100% vốn + lãi.

Không chỉ dùng chiêu trò lôi kéo người chơi bằng hình thức bảo hiểm và đưa ra lời đảm bảo chắc nịch rằng nếu chơi thua, “con bạc” sẽ được hoàn tiền mà nhóm “leader đọc lệnh” còn thường xuyên khoe “chiến lợi phẩm” của mình trên Facebook cá nhân. Cụ thể, các leader đăng những hình ảnh cuộc chơi sang chảnh trên du thuyền, siêu xe, những lần đi mua đất, mua biệt thự 15 tỷ chỉ sau vài tháng “đầu tư”. Kèm theo “cuộc sống sang chảnh” đó là poster ghi rõ lợi nhuận hàng tuần, hàng tháng và lời mời chào mọi người tham gia vào nhóm mình.

Ngoài các “buổi giao dịch” kiếm lợi nhuận, các leader còn tổ chức các buổi giao lưu online qua Zoom, hát hò, học làm giàu, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu từ những người thành công đã kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng nhờ biết “xây dựng hệ thống” người chơi bên dưới mình. Đồng thời thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Cứ một leader đăng quảng cáo lợi nhuận thu được trên Zalo hay Facebook, là một loạt các leader khác nhảy vào lăng xê, khoe tiền, khoe lãi suất thu được từ việc tham gia hệ thống cùng những lời cám ơn có cánh dành cho hệ thống. Chiêu bài tuy cũ nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy các leader chỉ vì lòng tham che mờ con mắt. Nhiều người tham gia đánh bạc trong đường dây này nhưng vẫn ảo tưởng là mình đang đầu tư tài chính, có bảo hiểm và nếu thua sẽ được bồi hoàn …

Một người chơi bên nhánh Jenny Group chia sẻ rằng: Thông thường các leader và ban cố vấn sẽ mở thêm những buổi Zoom giao lưu để kể về con đường làm giàu nhanh chóng của họ. Họ khoe chỉ trong 3 tháng dịch dã, không kiếm được việc làm nhưng nhờ đầu tư vào Swift mà nhanh chóng trở thành triệu phú.

Chính điều đó khiến người nghe tin tưởng, vay mượn bạn bè, cầm cố xe cộ và tài sản để bỏ vào đầu tư sinh lời. Cách nói của những leader này rất thuyết phục, họ cũng chứng minh cho các nhà đầu tư thấy tài sản của mình qua các clip mua siêu xe, tậu biệt thự, ra ngân hàng rút tiền lời...

Khi đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc tìm kiếm việc làm hay thu nhập đang trở nên khó khăn với nhiều người thì những lời chia sẻ của các leader trở thành cứu cánh cho những bà nội trợ, dân văn phòng, bán hàng online đến những mẹ bỉm sữa và đặc biệt là những người đang thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch. Vì thế, người dân cần tỉnh táo và thận trọng, không ảo tưởng trước viễn cảnh mà đối tượng vẽ ra để rồi phải gánh chịu hậu quả.

(Theo An Ninh Thế Giới)