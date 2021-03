Dấu hiệu kêu gọi đầu tư trái phép Mới đây, Công an TP Đà Nẵng phát đi cảnh báo về chiêu thức lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Một trong các thủ đoạn của các đối tượng này là hướng dẫn người dân tải về điện thoại thông minh các phần mềm giao dịch chứng khoán để tham gia đầu tư. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định loại hình giao dịch chứng khoán này thường có chung đặc điểm là kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập, nhằm lôi kéo nhà đầu tư mua bán cổ phiếu quốc tế. Về vấn đề này, theo Bộ Tài chính, hiện chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hà Nội được phép tổ chức giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Bộ này còn cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên phối hợp với các cơ quan công an giải quyết các vụ việc liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.