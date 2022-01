"Học phí" từ những bài học đầu tư tiền ảo khiến nhiều người phải lao đao.

"Tiền mà dễ kiếm thế thì ai chả giàu"

Thì rõ là vậy, nhưng đứng trước kênh kiếm tiền mới được "thổi" lên cực nóng, thêm vào đó xung quanh ai cũng rỉ tai rủ nhau "làm tí" như chơi coin thì thật... khó mà giữ mình. Bây giờ dù là lên mạng, ra quán cafe, hay thậm chí tới công ty, nếu không là chứng khoán thì kiểu gì bạn cũng sẽ nghe phảng phất chuyện chơi coin, tiền ảo. Bởi xung quanh ai cũng nói, rồi khoe kiếm được tiền (lúc lỗ tất nhiên đâu ai khoe), nhìn lại mình trong thẻ cũng sẵn chút tiền chưa dùng vào việc gì thì dấn thân vậy. Để rồi...

Tự biến mình thành "gà" để người khác lùa

"Chơi hệ coin mà nghe theo lời người khác là dở rồi!" - Đó là những gì Minh Tuấn (23 tuổi) rút ra được sau khi "bay mất" 2 tháng tiền lương, thưởng Tết mới nhận được.

"Mấy anh em trong công ty mình hầu như ai cũng là 'tay chơi thị trường số' không chứng khoán thì cũng là trade coin, nên mình cũng tập tành đu theo. Có lần, một anh đồng nghiệp khoe chỉ mới một đêm lời được cả trăm triệu nhờ vào một đồng coin mới nổi, thế là mình ham đem hết số tiền lương thưởng mới nhận đổ vào."

Từ ngày trót theo thị trường, đêm nào cậu cũng mất ngủ vì... không an tâm. Thời điểm đó, mọi người truyền tai nhau một group giúp "khai sáng" kiến thức cho những người mới chơi. Minh Tuấn gia nhập và từ đó các lệnh mua, bán đều FOMO theo người khác vì bản thân hoàn toàn không có chút kiến thức nào.

Những ngày đầu đối với Tuấn thực sự là thiên đường khi lần đầu tiên thấy tài khoản của mình "xanh". Nhưng chỉ vài tuần sau, đồng coin đấy bỗng lao dốc không phanh, mấy chốc mà tài khoản chẳng còn bao tiền. Quá sợ hãi, cậu đành "bán đổ bán tháo" số coin với giá thấp kịch sàn.

"Mình sai lầm khi chưa tìm hiểu kỹ càng mà lại vội vàng đem tiền đi đầu tư để rồi nhận lại kết quả đắng ngắt như thế này. Chính lòng tham, sự cả tin đã biến mình thành một 'con gà' để người khác 'lùa' hết lần này đến lần khác. Có lẽ, đây là bài học đắt giá nhất trong năm vừa qua."

Chơi coin và cái kết... mất Tết

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, T.V (28 tuổi) cũng tập tành đầu tư thị trường tiền số. Ban đầu, anh phân vân giữa chứng khoán và crypto. Nhưng vì muốn làm giàu nhanh anh quyết định "chơi lớn" mua một lượng lớn coin.

"Ban đầu, tôi luôn giữ suy nghĩ rằng đầu tư phải có lời nhanh, chứ gửi ngân hàng thì lãi suất thấp quá, phí thời gian. Còn những hình thức đầu tư khác như kinh doanh dịch vụ ăn uống thì tình hình dịch bệnh không cho phép. Không thể để tiền nhàn rỗi vô ích, thế là tôi rót hết tiền vào tiền số. Sau một thời gian, tôi dần nhận ra: Nơi nào có lợi nhuận cao thì cũng tìm ẩn rủi ro rất lớn.

Đa phần mọi người vào crypto đều với tư duy là làm giàu nhanh, nên cách mọi người giao dịch cũng vậy: giao dịch theo khung ngắn hạn và bằng đòn bẩy. Điều đó rất nguy hiểm đối với những nhà đầu tư non trẻ. Hình thức đòn bẩy giống như dự đoán trước tương lai đồng coin nó sẽ tăng hay giảm. Từ đó, người chơi sẽ đặt lệnh tăng hoặc giảm kèm theo đòn bẩy x10, x20, x150 số vốn hiện có để nhân số tài sản lên.

Rủi ro là nếu đặt lệnh tăng mà đồng coin đó giảm thì số vốn mình đặt lệnh giảm tương đương với đòn bẩy mình đặt. Nó sẽ như 1 hình thức cờ bạc khi không có kiến thức về phân tích kỹ thuật, về thị trường thì phần trăm thua lỗ sẽ rất cao. Crypto khác với chứng khoán ở chỗ là nó chưa được nhà nước bảo vệ, nên mình cần tự bảo vệ bản thân trước tiên."

Vì sao T.V có những chia sẻ sâu sắc về hình thức đòn bẩy này đến như vậy á? Câu trả lời là vì anh chính là một trong những "nạn nhân" của nó.

"Vì không can tâm mất trắng nên tôi đành nạp thêm vốn để duy trì tài khoản mà chưa kịp hỏi ý kiến vợ. Tôi có dự cảm Tết năm nay sẽ không mấy vui vẻ với gia đình", T.V chia sẻ.

Quay xe gấp và những bài học để đời

Không có bài học nào trên đời là miễn phí, nhất là muốn làm giàu. Sau khi bỏ ra một số tiền học phí khá lớn, các "tay chơi coin" cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm.

Với Tuấn, cậu cho rằng: "Không nên quá tin vào bất cứ ai khác, kể cả đó có là người nổi tiếng, chuyên gia hay thần tượng. Việc của người đi đầu tư là phải tự chuẩn bị 2 kịch bản cho tương lai: Một là thị trường đi lên, hai là thị trường đi xuống thì bạn phải làm gì để ứng phó với nó. Thị trường tiền số là nơi biến động liên tục vì thế bạn không thể ngồi một chỗ để trông chờ."

Với kinh nghiệm là một người chơi non trẻ và từng phạm những sai lầm dẫn đến mất tiền, Tuấn cũng khuyên rằng đối với những người không có nhiều kiến thức về thị trường nên đầu tư tiền nhàn rỗi, đầu cơ thay vì đầu tư. Đầu tư thua không nên cay cú và hình thành tâm lý trả thù thị trường mà phải biết can đảm cắt lỗ, bán ra để tránh mất trắng.

Đối với T.V, anh quyết định chuyển sang các hướng đầu tư khác an toàn hơn. "Tôi tính chuyển sang đầu tư bất động sản. So với thị trường tiền điện tử, bất động sản có vẻ khá an toàn nếu chịu khó đi tìm hiểu và khảo sát thị trường. Sau những bài học rút ra được từ việc chơi coin, tôi nhận thấy không có việc kiếm tiền nào là dễ dàng và nhanh chóng cả. Tất cả đều phải được đầu tư chất xám và công sức."

Những thông tin về tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo" chưa được pháp luật công nhận tại Việt Nam. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị khuyến nghị đầu tư.

