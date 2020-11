Huy động số tiền lớn để làm ăn rồi bỏ trốn, những đại gia này đã khiến cho bao người rơi vào cảnh điêu đứng.

Đại gia miền Tây “ôm” 1.800 tỷ đồng trốn đi nước ngoài khiến người dân nuôi cá tra điêu đứng

Năm 2013, nhiều hộ nông dân có ký hợp đồng bán cá tra cho công ty Anvifish với số lượng lớn để xuất sang Mỹ và các nước châu Âu. Công ty hứa trả đủ tiền trong 1 tháng nhưng khi nhận đủ hàng, công ty này lại bội tín, chiếm đoạt số tiền khủng. Nhiều gia đình nuôi cá tra thời điểm đó phải "treo ao", lâm vào cảnh điêu đứng.

Trong đơn phản ánh, nhiều hộ dân cho biết dù đã nhiều lần họp bàn cách giải quyết nhưng phía Anvifish vẫn chây ì, thanh toán nợ nhỏ giọt.

Nhiều hộ dân nuôi cá tra thời điểm đó rơi vào cảnh điêu đứng

Đại diện công ty cho biết nguyên nhân của vụ việc là do ông Lưu Bách Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Anvifish đột ngột đi nước ngoài cho đến nay chưa trở về, ôm theo 1.800 tỷ đồng (trong đó nợ các đơn vị tín dụng hơn 1.000 tỷ đồng, còn lại nợ người nuôi cá).

Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vào tháng 11/2017, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Việt An và vụ án “cố ý làm trái” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh An Giang (Vietcombank).

Đại gia ô tô lừa đảo 130 tỷ bỏ trốn bị bắt tại Mỹ

Tháng 5/2018, trong phiên tòa xét xử, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Dũng (43 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) 30 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Đức Dũng mở Công ty Hùng Dũng và salon ô tô Hùng Dũng tại phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Do việc kinh doanh thua lỗ kéo dài, ngày 19/3/2011, Dũng cùng gia đình bỏ trốn khi các khoản nợ đến hạn.

Đại gia Nguyễn Đức Dũng bị tuyên tổng cộng mức án 30 năm tù.

Trước khi biệt tích, Dũng còn đề nghị một nữ khách hàng lâu năm là bà Trần Thị Hương Hạnh cho vay 300.000 USD để nhập lô ô tô mới. Sau khi bà Hạnh chuyển tiền, Dũng đã gửi 70.000 USD cho bố mình đang định cư tại Mỹ. Số tiền còn lại, Dũng mua đồ trang sức và đem tiền mặt bỏ trốn sang Mỹ.

Cơ quan điều tra xác định ông Dũng vay nợ của 33 người và doanh nghiệp với số tiền hơn 132 tỉ đồng. Cùng thực hiện hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với Dũng còn có vợ ông ta là Nguyễn Thị Bảo Châu.

Đến tháng 8/2013, Dũng bị cảnh sát Mỹ bắt do cư trú bất hợp pháp. Đầu tháng 1-2016, Nguyễn Đức Dũng bị trục xuất về Việt Nam và bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt theo quyết định truy nã.

Nữ "đại gia" chiếm đoạt 160 tỷ đồng rồi cùng bạn trai bỏ trốn

Tháng 9/2019, Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra đối tượng Trương Thị Cao Thảo (33 tuổi, ngụ Bình Dương) vì có hành vi chiếm đoạt lên đến trên 160 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Thảo cùng con gái (5 tuổi) ở khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Bằng hình thức huy động vốn để kinh doanh các loại vải may mặc, Thảo đã chiếm đoạt số tiền 160 tỷ đồng của hàng chục người.

Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng

Vào cuối tháng 8/2019, Thảo bán căn nhà của mình tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh (TP Thủ Dầu Một) rồi cùng bạn trai là Võ Tường Duy (SN 1984) và con gái 5 tuổi của mình bỏ trốn.

Bước đầu cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo của 12 người. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Dương nhận định vẫn còn rất nhiều người dân bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn trên chưa đến trình báo.

Các nạn nhân cho biết, Thảo tạo niềm tin bằng cuộc sống bề ngoài đại gia, dùng hàng hiệu, ở biệt thự nên họ không nghi ngờ. Thời gian đầu, Thảo trả lãi đúng hẹn nhưng về sau thì cắt liên lạc từ từ. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều ra, làm rõ vụ việc.

Đại gia gỗ Hải Phòng "biến mất" cùng 900 tỷ đồng

Đầu năm nay, nhiều thương nhân kinh doanh về gỗ ở Hải Phòng đã không khỏi bất ngờ khi nữ đại gia Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Cty Mai Lâm có trụ sở tại 12/30A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bỗng dưng “biến mất” cùng với số tiền khoảng 900 tỷ đồng của nhiều người đang làm ăn cùng bà này.

Cụ thể, vào ngày 1/4, sau khi biết bà Mai biến mất, 21 doanh nghiệp, cá nhân có vốn đầu tư và đối tác của Công ty Mai Lâm đã đến trụ sở công ty để tìm hiểu sự việc. Tại đây, ông Trần Anh Dũng, đại diện cho công ty thông báo về việc bà Mai “biến mất”, tắt điện thoại, không liên lạc được. Quá trình làm việc, số tiền tổng cộng bà Mai đã nhận hợp tác, đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân được xác định lên tới trên 900 tỷ đồng. Lúc đó, các nhà đầu tư mới ngã ngửa khi phát hiện lượng gỗ và số tiền đầu tư chênh lệch quá lớn, không như những gì bà Mai đã nói khi huy động vốn của các doanh nghiệp, cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Mai trước khi "mất tích" cùng 900 tỷ đồng đã để lại bức thư cho người thân và cũng là đối tác sau nhiều năm gắn bó làm ăn với nhau

Theo các chủ nợ, nữ đại gia Mai đã sử dụng chiêu hợp tác đầu tư, kêu gọi góp vốn làm ăn rồi chiếm đoạt tiền của đối tác. Từ năm 2017, Mai kêu gọi các chủ doanh nghiệp hợp tác đầu tư buôn gỗ từ châu Phi về Việt Nam. Để tạo lòng tin, Mai đưa đối tác đi châu Phi xem hàng rồi thoả thuận về phương thức hợp tác, lợi nhuận.

Mai đứng ra giao dịch gom hàng từ châu Phi chuyển về Việt Nam, các đối tác chỉ cần góp vốn, hưởng lợi nhuận. Mai thực hiện thanh toán lợi nhuận cho đối tác 2 tháng/lần. Từ năm 2018, nhiều đại gia đã bơm tiền hợp tác làm ăn với Mai. Đến giữa tháng 3/2020, Mai không thanh toán cho đối tác mà khất lần tới cuối tháng. Tuy nhiên, tối 30/3, bà Mai đã bỏ trốn.

Trước khi bà Mai biến mất, nhiều người vẫn nhìn thấy bà này đi trên chiếc xe hơi hạng sang hiệu Lexus 350, đăng ký chính chủ và là tài sản thế chấp đảm bảo tiền vay tại một Ngân hàng TMCP - Chi nhánh Duyên Hải. Đến ngày 31/3, khi bà Mai rời khỏi nhà, chiếc xe này cũng “biến mất” một cách bất thường.

Ngày 23/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng có Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Mai.

