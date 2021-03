Tiến sĩ Rainer Zitelmann là một nhà sử học, doanh nhân và tác giả sách, đồng thời là chuyên gia về kinh tế thị trường và tư vấn đầu tư. Ông đã xuất bản 24 cuốn sách về các chủ đề lịch sử, kinh tế thị trường, đầu tư và tinh thần nghiệp chủ. Cuốn sách Dare to be different and grow rich của ông là một bestseller quốc tế.