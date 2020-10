Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa nhận được 2 giải thưởng quốc tế: Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ ngân hàng Bank of New York Mellon của Mỹ và giải Đối tác có tầm ảnh hưởng do Ripple trao tặng.