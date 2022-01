Mạo danh cán bộ Công an lừa đổi tiền mới, ngoại tệ Tháng 11-2021 Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Chinh (sinh năm 1974, thường trú tại thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an xác định, trong khoảng 3 năm trở lại đây Ngô Thị Chinh đã mạo danh là cán bộ công tác trong ngành Công an lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại thông qua việc hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền mới, ngoại tệ.