Sau 1 tháng điều tra, Công an Nam Định đã phá đường dây sản xuất tiền giả sau đó đem đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Vụ việc khởi phát từ ngày 7/4, khi Công an huyện Hải Hậu bắt giữ Đỗ Mạnh Tường (20 tuổi, trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đang tiêu thụ tiền giả trên địa bàn. Khám xét tại chỗ, Công an huyện đã thu giữ 7,8 triệu đồng tiền giả mà Tường định mang đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh, Tường khai nhận trước đó đã sử dụng 1,7 triệu đồng tiền giả mua điện thoại. Toàn bộ số tiền giả được đặt mua toàn của Trần Hoàng Anh (18 tuổi, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Qua đấu tranh tiếp với Trần Hoàng Anh và kết quả trinh sát, Công an tỉnh Nam Định nhận định đây là các vụ án sản xuất và tiêu thụ tiền giả nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nên đã giao cho Phòng An ninh mở rộng điều tra, làm rõ chân tướng vụ án.

Tiền giả được sản xuất tại Nam Định và mang đi 38 tỉnh, thành tiêu thụ.

Đến 17/4, Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã phát hiện mắt xích quan trọng nhất trong vụ án này khi bắt giữ Nguyễn Văn Tác (24 tuổi) và Cao Văn Phương (25 tuổi, đều ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đang có hành vi sản xuất tiền giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 41 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và toàn bộ tang vật mà các đối tượng dùng để sản xuất tiền giả như giấy in, máy, mực in, phôi tiền, máy cắt giấy…

Công an Nam Định thu giữ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để sản xuất tiền giả.

Kết quả điều tra của phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam định xác định nhóm "xưởng" in tiền trên chính là trung tâm của đường dây in, tiêu thụ tiền giả. Trong đó, Nguyễn Văn Tác chính là kẻ cầm đầu.

Tại cơ quan công an, Nguyễn văn Tác đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Tác mua sắm thiết bị, bàn với Cao Văn Phương kế hoạch sản xuất, sau đó rao bán tiền giả trên mạng.

Ngoài 7,8 triệu đồng tiền giả bán cho Trần Hoàng anh Trần Hoàng Anh, qua mạng xã hội, nhóm này đã bán gần 1 tỷ đồng tiền giả cho 113 đối tượng ở 38 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lời bất chính 135 triệu đồng tiền thật.

Nguyễn Văn Tác (trái) được xác định là chủ mưu của đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả tại Nam Định.

Loại tiền họ thường làm giả là tiền có mệnh giá 100.000 đồng và 500.000 đồng.

Cũng theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, chuyên án phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả trên đã được UBND tỉnh Nam Định và giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng bằng khen, khen thưởng.

(Theo Tiền phong)