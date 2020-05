Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 cho đến khi bị triệt phá, tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến dưới dạng game đánh bài đổi thưởng.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ Trương Ngọc Tú (SN 1983, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cảnh sát khám xét nơi đặt đại lý của đường dây đánh bạc trên mạng.

Trò chơi “Nổ hũ” được mô phỏng theo hình thức đánh tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa... Người chơi phải nạp tiền vào hệ thống các đại lý do Tú làm chủ để lấy điểm, cá cược rồi đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2.

Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 cho đến khi bị triệt phá, tổng số lượng tiền giao dịch đánh bạc qua hệ thống trò chơi đổi thưởng “Nổ hũ” lên tới 64.000 tỷ đồng.

Góp vốn mở chiếu bạc ảo

Tài liệu điều tra cho thấy, cuối năm 2019, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trung (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (ở quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”.

Các đối tượng tổ chức quảng cáo và hoạt động cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các chiếu bạc ảo. Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, chúng lập nhóm trò chuyện chung trên Zalo có tên “Công ty Đại Phát” để trao đổi thông tin liên lạc. Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành.

Cụ thể, đại lý “VipHN Max đỏ” được các đối tượng đặt trụ sở tại một tòa chung cư ở quận Bắc từ Liêm, Hà Nội. Ngoài việc thống nhất mua điện thoại di động, lập tài khoản ảo trên mạng, các đối tượng còn đứng ra mở 6 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cho đại lý này thuê để làm phương thức giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ game bài bạc, chúng thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc, đồng thời thực hiện các công việc như nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game “Nổ hũ”.

3 đại lý tiếp theo là “Mrs Vy Bayby”, “Hệ thống F88” và “Trà My 99” cũng được lập ra và hoạt động tương tự như đại lý “VipHN Max đỏ”. Để phục vụ cho việc đánh bạc, điều hành đường dây đánh bạc này, các đại lý trên đều được các đối tượng thuê người quen, họ hàng thân thiết để giám sát, phục vụ. Trung bình mỗi đại lý chúng sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.

Nhân viên “VIP” được trả lương vài nghìn USD/tháng

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Lương Hải Đăng (trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội), một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”.

Cùng với Lương Hải Đăng, các đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này. Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công rất hậu lên tới, vài nghìn USD/tháng.

Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ngoài Đăng còn có bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi “Nổ hũ” hỗ trợ để lan tỏa số trò chơi này đến với những người chơi.

Khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn rác (spam), hàng trăm chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM các ngân hàng, nhiều máy tính và tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi “Nổ hũ”.

Khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, cảnh sát thống kê chỉ trong 4 ngày (từ ngày 19-22/5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Chưa đầy 30 ngày của tháng 5, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò “Nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỷ đồng.

(Theo Dân trí)