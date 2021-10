Game đánh bạc cũng được dịp tung hoành, vươn vòi bạch tuộc.

Dịch COVID-19 khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách, nhưng đây cũng chính là thời điểm game online lên ngôi để giải quyết nhu cầu giải trí của nhiều người. Đồng thời, game đánh bạc cũng được dịp tung hoành, vươn vòi bạch tuộc. Trong đó, có chiêu bài tiền ảo đổi thưởng tiền thật và đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng.

Ma trận game đánh bạc với chiêu bài “đổi thưởng”

Ngày 3.10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Minh Thành và 9 người khác về tội “Tổ chức đánh bạc”; 7 người bị khởi tố tội “Đánh bạc” và được tại ngoại, cùng 1 người bị khởi tố tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Tại cơ quan công an, Thành khai bản thân đam mê công nghệ. Sau khi học khoá cấp tốc về công nghệ tại một trường đại học, Thành chuyển sang kinh doanh cá nhân.

Theo lời bị can, cuối năm 2019, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi) chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.

Tang vật và đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng vừa bị bóc gỡ. Ảnh: CACC

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”. Họ mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Tổng cộng có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài.

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỉ đồng.

Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng. Song thời gian gần đây, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỉ đồng/tháng.

Cũng với chiêu bài gamme đổi thưởng một nhóm đối tượng ở Nghệ An vừa bị cơ quan công an triệt phá. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên mạng Internet xuất hiện một số “sòng bài online” trá hình dưới hình thức chơi game có trả thưởng. Thủ đoạn của chúng là liên kết với các đối tượng quản lý, phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online “Nổ Hũ, B29, Choáng G88” để mở đại lý tiền game online cấp 2 nhằm mục đích mua, bán tiền ảo trong game.

Ứng dụng game đổi thưởng online “Nổ Hũ” là loại game phát hành trái phép, bên trong ứng dụng có nhiều loại game đánh bài gồm Tài Xỉu, Mini Poker, Poker… Đây chính là một sòng bạc trực tuyến để các con bạc sát phạt nhau. Để có tiền tham gia đánh bạc, người chơi phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game và nếu thắng cược thì có thể đổi từ số tiền ảo có được thành tiền thật. Ban chuyên án xác minh được 9 “con bạc” thường xuyên dánh bạc và tổ chức đánh bạc, trú tại nhiều địa bàn như Bắc Giang, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, đồng thời xác định số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc lên đến hàng chục tỉ đồng.

Ngày 15.9.2021, Ban chuyên án đã tiến hành phá án, triệt xóa đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép, bắt giữ cùng lúc 9 đối tượng tại các địa bàn khác nhau, thu giữ 1 xe ôtô, 3 laptop, 20 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, 5 cuống sim số đẹp mà các đối tượng dùng làm số đường dây nóng của các đại lý và các tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc. Qua đấu tranh với các đối tượng, bước đầu cơ quan công an xác định từ năm 2020 đến nay, đã có hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc trên khắp cả nước với số tiền giao dịch trên mạng là hơn 50 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phá chuyên án, bắt một đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức game online. Đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Ngọc Phú (trú tại phường Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Theo điều tra ban đầu: Đối tượng Phú đăng ký làm đại lý cấp 2 của cổng game và tổ chức cho các con bạc đánh bạc trên các game này thông qua hình thức mua bán điểm game. Cứ mỗi điểm game, Phú mua của đại lý cấp trên với giá 0.83 đồng/điểm, bán lại cho con bạc giá 0.85 đồng/điểm. Ngoài việc bán điểm game cho con bạc, Phú còn tự tạo các tài khoản để tự mua bán điểm nhằm hưởng tiền hoản trả phí giao dịch từ đại lý cấp trên.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 1.8.2021 đến ngày 18.9.2021, đối tượng Hoàng Ngọc Phú đã tổ chức cho 15 con bạc đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền khoảng gần 900 triệu đồng.

Chặn vòi bạch tuộc

Đối với game online, Bộ TTTT nhận định: Hiện nay, chỉ có 23% doanh nghiệp được cấp Giấy phép G1 có cung cấp dịch vụ. Số doanh nghiệp còn lại có giấy phép nhưng không triển khai cung cấp dịch vụ hoặc trong số này có một số doanh nghiệp chỉ lợi dụng có giấy phép G1 để xuất trình cho doanh nghiệp viễn thông và đơn vị thanh toán để phát hành game không phép (vụ Rikvip của Công ty CNC là trường hợp điển hình).

Đầu năm 2021. Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng.

Chỉ thị yêu cầu các tổ chức thanh toán thẻ cũng phải giám sát, kiểm tra, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ nhằm ngăn chặn việc sử dụng hạn mức thẻ tín dụng để chuyển tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước của khách hàng hoặc bên thứ ba (không phải đơn vị chấp nhận thẻ).

"Cần ngăn chặn giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ) nhằm mục đích rút tiền mặt; ngăn chặn giao dịch thẻ không phù hợp quy định liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo, tiền điện tử…", Thống đốc yêu cầu.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cần kịp thời phát hiện các giao dịch đáng ngờ và khuyến cáo, cảnh báo khách hàng không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho đối tượng khác lợi dụng việc sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật, như cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ…

Rõ ràng để ngăn chặn vòi bạch tuộc game online, đặc biệt qua chiêu thức tinh vi là dùng đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game thì cần sự phối hợp của các ngành như viễn thông, ngân hàng và cơ quan công an.

Trong đó đặc biệt cần sự tố giác của người dân bởi có những trò chơi, tưởng chừng như chỉ là giải trí những thực chất là đánh bạc với những đường dây hàng nghìn tỉ đồng.

(Theo Lao Động)