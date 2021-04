Giá các loại tiền ảo trên thị trường hôm nay (20/4) đồng loạt giảm đỏ sàn. Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin tiếp tục hạ, về mức hơn 54.000 USD. Nhiều chuyên gia cho rằng, thời điểm bong bóng Bitcoin vỡ vụn đã đến.

Giá đồng tiền ảo Bitcoin trên CoinDesk vào 13h40' hôm nay (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 54.391,36 USD, giảm 4,36% so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, trong 24 giờ gần nhất, đồng tiền ảo Bitcoin có lúc còn lùi về 54.345 USD.



Theo CoinMarketCap, đà giảm của đồng tiền ảo Bitcoin đã đưa giá trị vốn hóa của thị trường Bitcoin về mốc 1.020 tỷ USD, lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng 24 giờ qua đạt 67,03 tỷ USD.

Giá Bitcoin lao dốc mạnh

Giá Bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa khác tăng phi mã trước thông tin Coinbase - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Mỹ - phát hành cổ phiếu trên sàn Nasdaq vào ngày 14/4. Giá Bitcoin vào ngày 14/4 lập kỷ lục ở mức gần 64.600 USD.



Tuy nhiên, giá Bitcoin và những đồng tiền này đã trượt dốc không phanh sau thương vụ IPO của Coinbase. Trong phiên giao dịch ngày 18/4, giá Bitcoin đã đột ngột giảm mạnh, có lúc chỉ còn 52.058,5 USD/đồng, giảm hơn 20% so với mức đỉnh được thiết lập vào hôm 14/4.



Nhiều nhà phân tích cho rằng, thời điểm bong bóng Bitcoin vỡ vụn đã đến, giá Bitcoin có thể sẽ giảm tiếp. Katie Stockton, chuyên gia thị trường tiền điện tử và nhà sáng lập Công ty Nghiên cứu Fairlead Strategies nhận định rằng Bitcoin sắp trải qua một đợt điều chỉnh mạnh.



Theo Coin Telegraph, đợt lao dốc mạnh mẽ của Bitcoin mấy ngày vừa qua có liên quan đến việc vùng Tân Cương của Trung Quốc - nơi được coi là “trang trại đào coin” hàng đầu thế giới - bị mất điện. Sự cố này khiến đồng tiền kỹ thuật lớn nhất thế giới bị bán tháo.



Một nguyên nhân nữa khiến giá Bitcoin giảm mạnh là do có nguồn tin giấu tên cho rằng nhiều tổ chức tài chính sẽ gặp rắc rối vì liên quan đến các giao dịch rửa tiền bằng tiền mã hóa.



Mới đây, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm sử dụng tiền ảo để mua hàng hóa, dịch vụ. Sự kiện này cũng tác động tiêu cực đến Bitcoin.



Giá Bitcoin lao dốc đã kéo theo nhiều tiền ảo vốn hóa khác giảm mạnh. Ghi nhận vào lúc 13h30' hôm nay (20/4), đồng tiền số lớn thứ hai là Ethereum giảm 5,41% so với ngày hôm qua, về mức 2.127 USD; Bitcoin Cash giảm 11,28%, có giá 882,58 USD; Cardano giảm 9,12%, về mức 1,18 USD; Litecoin giảm 9,28%, về mức giá 249,64 USD; Stellar giảm 12,8%, xuống mức giá 0,487 USD...



Sự mất giá của các tiền ảo hàng đầu đẩy tổng vốn hóa toàn thị trường xuống thấp. Tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền ảo vào sáng nay ghi nhận ở mức 2.020 tỷ USD, giảm 1,45% so với ngày hôm qua.



Anh Tuấn