Thị trường tiền mã hóa trải qua một tuần đầy sóng gió. Giá Bitcoin có lúc lao xuống ngưỡng 30.000 USD/đồng. Đến đầu giờ sáng nay (23/5), giá Bitcoin tăng nhẹ ở mức 38.000 USD nhưng các đồng tiền ảo khác lại lao dốc, thị trường bao trùm sắc đỏ.

Theo dữ liệu của CoinDesk, vào 8h sáng nay (giờ Việt Nam), giá đồng tiền ảo Bitcoin được giao dịch ở mức 38.204,57 USD, tăng 1,73% so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, trong 24 giờ qua, giá Bitcoin không ngừng biến động, thời điểm cao nhất đạt gần 39.000 USD nhưng có thời điểm lại rơi xuống 33.594 USD.



Dữ liệu thống kê của Coinmarketcap cho thấy, khối lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng 24 giờ qua là gần 58,2 tỷ USD, vốn hóa của thị trường Bitcoin ghi nhận ở mức 714 tỷ USD.

Thị trường tiền mã hóa tuần qua có sự biến động giá dữ dội. Đặc biệt, ngày 19/5 được coi là "ngày hỗn loạn của thế giới tiền mã hóa". Từ mức giá 44.000 USD vào đầu giờ sáng, đến 20h cùng ngày, giá của Bitcoin tụt xuống mức 29.000 USD, mức giá bán thấp nhất của Bitcoin kể từ đầu năm nay. Như vậy, chỉ sau 8 giờ, giá Bitcoin đã giảm thêm 7.000 USD, tương ứng với gần 20% giá trị. Còn so với mức giá đỉnh 65.500 USD được thiết lập vào ngày 14/4, giá Bitcoin đã giảm tới một nửa.



Nhưng chỉ sau đó một ngày (20/5), giá Bitcoin đã nhanh chóng tăng trở lại, lên mức hơn 42.000 USD.



Đến sáng 22/5, giá Bitcoin lại lao dốc không phanh, xuống ngưỡng 37.000 USD/đồng. Giá nhiều đồng tiền ảo khác cũng giảm mạnh.



Giá Bitcoin và nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác lao dốc không phanh sau hàng loạt thông tin bất lợi với giới đầu tư tiền ảo.



Tiền mã hóa sụt giá ngay sau khi có thông tin các quan chức Trung Quốc kêu gọi siết chặt quy định đối với tiền mã hóa. Trung Quốc cho rằng giao dịch đầu cơ tiền số đã trở lại, đe doạ an toàn tài sản của người dân và phá vỡ trật tự kinh tế.



Sau động thái mạnh tay của Trung Quốc, đến lượt Mỹ cũng thực hiện các biện pháp quản lý chặt tiền số.



Động thái của chính quyền Trung Quốc và Mỹ đã giáng thêm đòn vào Bitcoin, vốn đã lung lay sau khi tỷ phú Elon Musk - CEO của Tesla - tuyên bố dừng việc mua xe bằng Bitcoin, với lý do lo ngại về ảnh hưởng tới môi trường từ việc khai thác tiền số. Sau đó, CEO Tesla còn úp mở trên Twitter về việc có thể sẽ bán hết số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD đã mua trước đó.



Bất chấp việc giá Bitcoin và nhiều đồng tiền ảo khác liên tục trồi sụt dữ dội trong mấy ngày qua, nhiều nhà đầu tư vẫn giữ niềm tin vào các đồng tiền mã hóa. Nhiều người vẫn ủng hộ Bitcoin và kêu gọi nên mua Bitcoin trong đợt sụt giá này.



Trong quá khứ, đồng Bitcoin từng có nhiều đợt biến động rất mạnh. Năm 2011, giá Bitcoin sụt giảm tới 94%. Trong giai đoạn cuối 2017 đến cuối 2018, giá Bitcoin giảm đến 82%.



Ngân hàng Deutsch Bank vừa đưa ra báo cáo nhận định về Bitcoin. Deutsch Bank cho rằng đồng tiền mã hóa này giống như những trào lưu thời trang, nở rộ nhanh chóng nhưng sẽ dần suy tàn trước những xu hướng mới.



"Bitcoin sẽ tiếp tục tăng, giảm giá tùy vào việc người ta tin nó đáng giá bao nhiêu tiền", chuyên gia Marion Laboure của Deutsche Bank nhận định.



Quay trở lại thị trường tiền mã hóa vào ngày hôm nay, bất chấp việc Bitcoin tăng giá nhẹ thì nhiều đồng tiền kỹ thuật số quan trọng khác vẫn tiếp tục lao dốc.



Trong đó, đồng tiền số lớn thứ hai là Ethereum giảm 3,97%, ở mức giá 2.370 USD; Bitcoin Cash giảm 6,20%, có giá 653 USD; Cardano giảm 3,1%, ở mức giá 1,53 USD; Litecoin giảm 3,61%, ở mức giá 175 USD; Dogecoin giảm 2,81%, về mức giá 0,348 USD...



Tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền ảo vào đầu giờ sáng nay (23/5) ghi nhận ở mức khá thấp, chỉ đạt 1.590 tỷ USD, giảm 2,23% so với ngày hôm qua.



