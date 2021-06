Khi đang tiến sát đến ngưỡng 40.000 USD, giá Bitcoin lại tụt dốc không phanh sau khi tỷ phú Elon Musk đăng một dòng tweet đầy ẩn ý về việc chia tay với Bitcoin. Giá Bitcoin vào đầu giờ chiều nay (4/6) chỉ còn ở mức 36.000 USD/đồng.

Trong 24h qua, giá Bitcoin tăng mạnh, tiến sát ngưỡng 40.000 USD, kéo theo nhiều đồng tiền mã hóa khác cũng tăng nhanh. Đầu giờ sáng nay, giá Bitcoin được giao dịch ở mức hơn 39.000 USD, thời điểm cao nhất đạt 39.473 USD.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều nay, giá Bitcoin và nhiều đồng tiền kỹ thuật số quan trọng khác lại lao dốc không phanh.

Giá Bitcoin lao dốc, về ngưỡng 36.000 USD/đồng.

Theo dữ liệu của CoinDesk vào lúc 14h18' hôm nay (giờ Việt Nam), giá đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin được giao dịch ở mức 36.409,75 USD, giảm 5,86% so với ngày hôm qua. Giá Bitcoin thời điểm thấp nhấp chỉ còn 36.300,66 USD.



Còn thống kê của Coinmarketcap cho thấy, khối lượng giao dịch Bitcoin trong khoảng 24 giờ qua là gần 38,3 tỷ USD, vốn hóa của thị trường Bitcoin ghi nhận ở mức hơn 683 tỷ USD.



Việc Bitcoin quay đầu giảm giá mạnh vào ngày hôm nay được cho là bắt nguồn từ động thái mới nhất của tỷ phú Elon Musk. Theo đó, trong bài đăng mới nhất trên Twitter, ông chủ Telsa đã đăng tweet kèm hashtag #Bitcoin và biểu tượng cảm xúc trái tim tan vỡ cùng một hình ảnh có lời bài hát "In the End" (kết thúc) của nhóm nhạc Linkin Park. Động thái này khiến nhiều người cho rằng tỷ phú Elon Musk muốn ám chỉ việc chia tay với Bitcoin.



Tỷ phú Elon Musk - CEO của Tesla - bị cáo buộc là người thao túng giá Bitcoin. Vị tỷ phú này có thể khiến giá Bitcoin lao dốc thẳng đứng hay tăng phi mã chỉ sau một dòng Twitter.

Giá Bitcoin trồi sụt mạnh sau những động thái của tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Getty Images).

Tỷ phú Elon Musk từng là người rất ủng hộ Bitcoin. Những phát ngôn của ông đã giúp Bitcoin và nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác tăng giá mạnh trong năm qua.



Tuy nhiên, những động thái của CEO Tesla trong thời gian gần đây khiến giá Bitcoin rớt thảm.



Vào ngày 12/5, giá Bitcoin lao dốc gần 10.000 USD sau tuyên bố "quay ngoắt 180 độ" của tỷ phú Elon Musk trên Twitter rằng hãng xe điện Tesla đã đình chỉ việc cho người dùng mua xe điện bằng Bitcoin vì vấn đề môi trường. Lý giải cho quyết định này, Elon Musk đưa ra lo ngại về việc “sử dụng nhiên liệu hóa thạch để khai thác Bitcoin đang gia tăng nhanh chóng”. Quyết định này hoàn toàn trái với những gì mà tỷ phú Elon Musk từng tuyên bố trước đó.



Đến ngày 17/5, CEO Tesla đã úp mở trên Twitter về việc có thể sẽ bán hết số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD đã mua trước đó.



Những động thái của tỷ phú Elon Musk đã giáng đòn nặng nề vào Bitcoin. Cùng với đó là hàng loạt thông tin bất lợi với giới đầu tư khiến thị trường tiền mã hóa chao đảo.



Đà lao dốc của Bitcoin khiến nhiều đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu khác giảm giá mạnh vào đầu giờ chiều nay (4/6). Trong đó, đồng tiền số lớn thứ hai là Ethereum giảm 6,79%, ở mức giá 2.641 USD; Bitcoin Cash giảm 7,28%, về mức giá 661,43 USD; Cardano giảm 6,13%, ở mức giá 1,67 USD; Litecoin giảm 8,9%, ở mức giá 174 USD; Dogecoin 13,37%, về mức 0,368 USD.



Tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền mã hóa vào đầu giờ chiều nay ở mức 1.640 tỷ USD, giảm 5,89% so với ngày hôm qua.



Anh Tuấn